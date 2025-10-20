El Atios sigue en estado de gracia tras un nuevo triunfo

Nueva victoria del Atios en este fantástico inicio de temporada en el que suma cuatro triunfos y tres empates. Ayer superó por la mínima al Valladares, en un partido ajustado y con pocas ocasiones.

Comenzó muy igualado el choque con ambos equipos tratando de imponer su juego, pero pronto la rapidez de los de O Porriño marcó la diferencia. En su primera llegada con peligro el velocísimo Xoel hacía el 1-0. Tras el gol, siguió el dominio local con unas bandas peligrosísimas. Otra vez Xoel y después Rubén Carrera estuvieron muy cerca de aumentar la ventaja local, pero no fueron precisos en el remate final.

Tras la reanudación, a punto estuvo el Valladares de igualar la contienda por medio de Mike, que aprovechó una indecisión local, pero su lanzamiento se estrelló en la base del poste (min. 50). Poco después, nuevo aviso de Souto (min. 52) y enseguida replicó el equipo local con un lanzamiento ajustado de Gael, que salió fuera por muy poco.

Tras el intenso inicio de la segunda mitad regresó la calma y el dominio alterno, aunque ya sin ocasiones demasiado claras para ninguna de las dos escuadras.

Gana el Porriño

El Porriño consiguió imponerse 1-2 en Portonovo y se sitúa en tercera posición.