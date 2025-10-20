Alejandro Pérez, del Náutico, retuvo el título

Reparto de victorias en el segundo ciclo de la Semana del Atlántico-Trofeo Martín Barreiro, que organiza el Real Club Náutico de Vigo. De nuevo un frustrante sábado no impidió que el domingo se validase la competición, aunque esta vez la flota vivió la prueba bajo la lluvia y comenzando las pruebas a las dos de la tarde.

Alejandro Pérez (RCN Vigo) en ILCA 4, Juan Diego Velasco (CM Oza) en ILCA 6 y Carlos González (RCN Coruña) en ILCA 7 se proclamaron campeones de esta edición. Retuvo el título el regatista vigués, Sub-18, que firmó un dos de dos en la clase con mayor inscripción (45 unidades). El líder del circuito gallego, perseguido en esa general por Jaime Díaz (Marina Coruña) y Manuel Pérez (RCN Vigo), no dio opción a sus rivales. Ganó ambas mangas en las que el Sub-16 Eros Ferreira (Monte Real) y el Sub-18 Manuel Pérez (RCN Vigo) terminaron en segunda posición, respectivamente. Así, el podio del Martín Barreiro premió a la flota por edades.

En Sub-18, victoria de Pérez, seguido de Eros Ferreira (Monte Real Club de Yates) y de Daniel Iglesias (CND Riveira), mientras que en Sub-16 el triunfo era para Ferreira, con Daniel Iglesias y Jaime Díaz escoltándolo. En categoría femenina, triunfo para Ana Costas (RCN Vigo) y Antía Meilán (CND Riveira9 en Sub-18 y Sub-16, respectivamente.

Pérez Otero está firmando una temporada excelente. Además de imponerse en la Semana del Atlántico ha ganado la Rías de Ares y el Ibérico en Vigo; en su haber, siete primeros puestos y una segunda posición en ocho regatas entre las tres pruebas. Su superioridad también se ha visto reflejada en el circuito gallego, al que solo le resta el Trofeo Grillete, en un mes en A Coruña. Alejandro Pérez afianza su liderato con 399 puntos, por 378 de Jaime Díaz y 327 de Manuel Pérez Blanco.

En ILCA 6, la sorpresa. El Sub-19 Juan Diego Velasco (CM Oza), con un quinto y un tercer lugar (8 puntos), se proclamó vencedor de la general. Cuatro fuera de línea en cada una de las dos regatas tumbaron a los principales favoritos. El Sub-19 Martín Mijares (Marina Coruña) ganó la primera manga mientras que la segunda fue para Bruno Iglesias (CND Riveira), pero ambos perdieron todas sus opciones al ser sancionados con UFD en la otra regata disputada. Así, Pedro Martínez (RCN Vigo) acabó segundo en la general con 9 puntos (2º-7º) y Martín Montes (Monte Real), tercero (10 puntos, 6º-4º). En la flota femenina, triunfo par Marta Torres (RCN Coruña).

En ILCA 7, con cinco regatistas en liza, triunfo para Carlos González (RCN Coruña), con triunfo en ambas regatas. González es el líder del circuito gallego.

Este próximo fin de semana, la acción se desplaza a Viana do Castelo con el XI Trofeo Cidade de Viana de Optimist, primera de las dos pruebas del tercer y último ciclo de la Semana del Atlántico, que concluirá del 30 de octubre al 2 de noviembre con la flota ibérica de Optimist en la ría viguesa para el Martín Barreiro.