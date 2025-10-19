Julio Vilas logra con España un histórico oro europeo

El baloncesto en silla de ruedas español, con el baionés Julio Vilas en el equipo, vivió otro día histórico con la conquista por parte de la selección masculina de la medalla de oro en el Campeonato de Europa que se disputó en Sarajevo tras derrotar en una emocionante final a Gran Bretaña, defensora del título, por 69-72.

España nunca había conquistado el título continental y lo hizo en su cuarto intento y después de haber perdido sus tres finales anteriores en los años 1995, 2019 y 2023. A la capital bosnia acudía con un equipo renovado, con seis novedades respecto al sinsabor de los Juegos Paralímpicos de París de 2024, pero el trabajo de Abraham Carrión ha funcionado y el combinado nacional firmó un torneo perfecto, sin perder ninguno de sus partidos .

Todo labrado desde una gran puesta en escena de la hasta este sábado actual subcampeona de Europa, que tenía enfrente a la poderosa Gran Bretaña, desarbolada al principio y que llegó a ir 14 puntos abajo, pero capaz de rehacerse para ponersr por delante y pelearle hasta el final el metal dorado a los españoles.

El partido entró en un final muy igualado. España se manejó en esos minutos finales con ventajas muy cortas y los británicos llegaron a disponer de un último ataque para igualar y llevar el partido a la prórroga pero su triple se estrelló en el aro y España festejó su primer Europeo.