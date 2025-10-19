El Coruxo visita a la Sarriana con las primeras urgencias a cuestas

Siete jornada de Liga, y el Coruxo ya afronta el primer partido exigente de la temporada. Tras los resultados registrados en la tarde de ayer, el equipo vigués ocupa puestos de descenso directo, por lo que solamente les vale la victoria en el encuentro de esta tarde en Sarria.

Los lucenses solamente han disputado dos partido en su campo de A Ribela, y los dos han finalizado con victoria, ante Lealtad y Numancia. Su arranque de temporada es muy bueno, y están a tres puntos de la última plaza que clasifica para el play off de ascenso.

En la plantilla de O Vao hay preocupación por no ser capaces de plasmar sobre el terreno de juego lo que trabajan durante la semana en el campo de Fragoselo. Los vigueses necesitan generar muchas ocasiones en ataque para poder conseguir gol, y tal y como está la competición hacer esas ocasiones no es fácil. Al equipo le cuesta la transición en ataque, por lo que están esperando como agua de mayo a Guille Pinín. El mediocentro está en dinámica de entrenamientos, y esta tarde podría tener sus primeros minutos, ya que ahora mismo es lo que necesita, ritmo de juego.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, desplazará a Sarria a todos los jugadores disponibles, y en el propio campo de A Ribela hará los descartes oportunos para hacer la convocatoria del partido ante el Sarriana.

HORA: 17 horas.

CAMPO: A Ribela.