El Club Vigo salta al liderato

Es mucho más que un síntoma este comienzo de temporada del Club Vigo que ayer logró la tercera victoria del curso y se situó en el primer puesto de la clasificación. Un arranque de campaña impecable que demuestra el buen trabajo del equipo vigués y que se ve en cuestiones como la gran afluencia de espectadores que ayer se fio en Coia.

El Emevé, que viene de perder la categoría y debería ser un claro aspirante al ascenso, era una gran piedra de toque para el cuadro vigués. Pero el Club Vigo demostró el nivel extraordinario de juego que están mostrando en el comienzo de temporada.

El primer set comenzó con empates sucesivos hasta llegar al iguales a 10 puntos. A partir de ese momento los vigueses se fueron en el marcador por dos puntos y ya no dejaron escapar la ventaja. Una tónica que se hizo más evidente en el segundo set donde los vigueses estuvieron aún más entonados.

El tercer set comenzó de manera distinta a los dos anteriores ya que eran los visitantes los que se ponían por delante en el marcador de hasta tres puntos 7-10, pero ahí los vigueses cambiaron de velocidad para llevarse por delante a los lucenses.