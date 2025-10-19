As Celtas ejerce de líder en San Pedro

21 ATLÉTICO VILLALONGA: Lara, Laurita (Eva, min. 62), Sara García, Paula, Lucía, Andrea (Emma Pazos, min. 87), Mery, Emma, Noa (Sabela, min. 62), Anita (Candela, min. 77) y Noe. 2 AS CELTAS: Naiara, Pañu, Elena (Muñi, min. 46), Paula Lorenzo (Sara, min. 46), María Figueroa, Cuquejo, Celia, María Nogueira (Tati Barcia, min. 63), Aitana (Noela, min. 77), Ana Toubes, y Nara (Tati Cruz, min. 87). GOLES: 0-1, min. 57: Ana Toubes; 1-1, min. 74: Emma; 1-2, min. 81: Ana Toubes.

A su paso por San Pedro, As Celtas consiguió su sexta victoria del curso en las siete jornadas disputadas. Ana Toubes fue la gran protagonista del triunfo con un doblete providencial para desnivelar una balanza futbolística que fue más equilibrada de lo que se puede esperar en un duelo entre líder y colista.

La necesidad de puntos se tradujo en nervios en las locales en el arranque del partido. Algunas pérdidas de balón en zonas de riesgo, pese a disponer de una línea de cuatro defensas, reflejó el distinto estado de ánimo de ambos equipos. Solo la falta de resolución de las viguesas evitó que penalizasen las concesiones locales.

El equilibrio de fuerzas fue absoluto a medida que avanzaban los minutos. El Atlético Villalonga dio varios pasos al frente y tuvo transiciones y acciones a balón parado que generaron cierta tensión en la defensa del equipo de Vicky Vázquez, pero sin mayores consecuencias.

Después de un primer cuarto de hora de la reanudación en el que apenas pasó nada, llegaría la acción del 0-1. Fue en una conducción por banda izquierda de As Celtas que terminó en un centro al área. Lara salvó el primer remate celeste, pero el rechace cayó a botas de Ana Toubes que no perdonó para abrir el marcador.

Las de Romina Dadín parecieron olvidarse de los complejos al verse por detrás en el marcador y, ante un rival plagado de exjugadoras, fue capaz de tener fases de posesión más largas y en campo contrario. En una de ellas llegó el empate tras un pase de Sabela a Emma a la espalda de la defensa que la delantera acertó a materializar en el empate.

El tanto definitivo llegó en una acción de saque de banda que llegó al área y Ana Toubes se revolvió para mandar el balón al palo largo superando a Lara. Ya no hubo tiempo para mucho más que no fuese lamentar la mala suerte de las locales y desatar la alegría visitante por tan trabajado triunfo.