El Saeplast Cañiza quiere seguir con el pleno de puntos

El Polvorín acoge el partido de rivalidad Helvetia Saeplast Cañiza - Rubensa Indupor BM Porriño en la quinta jornada la División de Honor Plata Femenina. Ademas SAR jugará como locatario y el Asmubal Meaño viaja a Gijón.

La cita de esta tarde en el Polvorín promete. El Helvetia Saeplast Cañiza, con pleno de puntos en este inicio de temporada, recibe al Rubensa Indupor BM Porriño, que también ha comenzado bien, sobre todo como locatario, donde sumó los cuatro puntos y de forma muy cómoda.

El entrenador del Cañiza, Isma Lago, reconoce que las sensaciones de los dos últimos partidos no fueron buenas, a pesar de haber conseguido la victoria por lo que “queremos resarcirnos. Estamos muy motivadas, con ganas, y además nos enfrentamos a un partido especial, complicado y difícil”.El conjunto local, sin bajas, quiere seguir firmes en el aspecto defensivo, pero mejorar en el ofensivo, donde se encuentra un poco atascado.

Por su parte, el Porriño quiere mostrar su mejor cara como visitante, ya que en el único partido que jugó fuera, cayó derrotado de forma dura, aunque es verdad que viajaron con muchas bajas. Para el partido de esta tarde también tendrán ausencias, aunque al menos podrán contar con aquellas jugadoras que comparten con el equipo de División de Honor. Pese a todo, van dispuestas a competir y luchar por los puntos.

SAR Rodavigo vuelve a la Bombonera con la necesidad de cambiar las sensaciones de los dos últimos partidos en los que no estuvieron a su nivel en defensa. Enfrente estará el Hand Vall Valladolid, a priori un equipo con los mismos objetivos de la SAR y de un nivel similar. Es cierto que el conjunto pucelano todavía no ha puntuado, pero ha competido los tres partidos.

En el aspecto negativo, la enfermería. Esta semana se confirmó el peor diagnóstico para la portera Adriana, que tiene los ligamentos y el menisco de la rodilla rotos, por lo que se perderá toda la temporada. Además, a su baja y la de la extremo Natalia (con problemas en el hombro) se suma la pivote Sara Vilaboa, que recibió puntos de sutura en el pómulo.

El entrenador de la SAR, Manuel Fernández, insistió en la necesidad minimizar pérdidas, ser solidas en ataque y correr, “claves” para poder ganar a cualquier equipo, ya que la defensa y las contras rápidas son sus señas de identidad.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño, que la pasada jornada logró el primer punto de la temporada, viaja a una de las, a priori, canchas más complicadas. En la Tejerona se enfrentan el primer (Meaño) y segundo (BM Gijón) clasificados de la pasada campaña, aunque ahora son dos equipos completamente diferentes que se encuentran en la zona baja de la tabla clasificatoria con un punto.

Las gallegas viajan con varias ausencias - Carol y Raquel Sineiro (por lesión), Sabela (por temas profesionales) y Luna Otero (estudios) -, por lo que están casi en cuadro. Han trabajado duro esta semana, introduciendo algunos cambios en el modelo de juego, con el objetivo de ser más regulares. Las claves: Madurar en ataque y ser más pacientes en defensa, para lograr salir a la contra y correr.

SAR RODAVIGO - HAND VALL VALLADOLID (hoy, 18:30 horas, A Bombonera)

HELVETIA SAEPLAST CAÑIZA - RUBENSA INDUPOR BM PORRIÑO (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal da Cañiza)

BALONMANO GIJON - INELSA SOLAR ASMUBAL MEAÑO (hoy, 19:30 horas, Pabellón Municipal de la Tejerona)