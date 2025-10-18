Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Galicia

El futbolista portugués Képler Laverán Lima Ferreira, más conocido como Pepe, ha estado de paseo en Santiago de Compostela este sábado después de llegar al Obradoiro tras realizar una ruta ciclista.

Leyenda del Real Madrid, con el que logró conquistar tres títulos de la Champions League en las temporadas 2014, 2016 y 2017, fue invitado por el personal de Ribeiro's Bike Shop a participar, junto a otros seis ciclistas, en una etapa que tuvo final en la capital gallega.

En una publicación realizada por él mismo en su Instagram, agradece la invitación a una "aventura sobre rodas até Santiago de Compostela", calificándola como una "voltinha inesquecível".

Se dejó ver por la zona vieja

Una vez aparcada la bici y después del esfuerzo realizado, la estrella portuguesa no dudó en salir a pasear por la zona vieja compostelana, dónde muchos de sus fans lo reconocieron.

La popular cuenta de Instagram, Salseo USC, publicaba esta tarde en una sus historias una imagen en la que se puede ver al central luso junto a un aficionado, la cuál, ilustra esta noticia.