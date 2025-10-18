El intratable Valinox Novás recibe al Teucro en un interesante derbi

Sexta jornada en Primera Nacional Masculina con Granitos Ibéricos Carballal, BM Porriño y Valinox Novás como locatarios. El Saeplast Cañiza viaja a Ribadavia en un choque de rivalidad y el Reconquista jugó ayer en Canarias.

Partidazo el de esta tarde en el Pavillón Municipal do Rosal. En el que el líder, Valinox Novás, recibirá a otro de los equipazos del grupo, el Lirón Teucro (tercer clasificado), que sólo ha perdido un partido y ante el Lanzarote en las islas.

Como dijo el entrenador del Novás, Guillermo Artiles, les espera un “partido de los guapos, que será complicado y difícil, en el que debemos estar bien en las cuatro facetas del juego, no tener lagunas y mantener un ritmo constante de juego. Pero siempre es una suerte tener este tipo de encuentros”. El Novás llega bien, sin bajas, “ya que estamos empezando a recuperar a Isma, lo que es una suerte”.

El Granitos Ibéricos Carballal se enfrenta esta tarde al Bueu Atlético, un equipo que siempre es complicado, por su juego veloz, por lo que la clave estará en no conceder opciones para correr.

El equipo de Fran González, con las casi seguras bajas de Diego y Gonzalo por gripe, afronta el choque con sensaciones agridulces, tras haber perdido la semana pasada frente al potente Ingenio en su cancha, en un encuentro que fue dominado por los vigueses durante casi los sesenta minutos. Eso sí, se quedan con el hecho de que demostraron que pueden pelear cualquier partido si están concentrados en su trabajo.

Ambos conjuntos llegan muy igualados en la clasificación (3 puntos para el Bueu y 13º y 4 puntos para Granitos, décimo clasificado), por lo que una victoria les permitiría dar un salto hace la zona tranquila de la tabla.

Por su parte, el BM Porriño recibe esta tarde al Ingenio, uno de los equipos más potentes de la categoría, con las bajas de Coubas, Xacob y David Costa.

Con todo, fue una buena semana de trabajo para preparar el choque contra el conjunto canario, que, a pesar de ser una de las mejores plantillas de la categoría, suele bajar su rendimiento como visitante. Para el entrenador Dani Benaches, “jugamos ante uno de los mejores equipos de la categoría, con gente con mucho lanzamiento exterior y una defensa muy dura. Yo creo que, si son capaces de ser regulares, es uno de los equipos que debe pelear por la fase de ascenso a final de temporada”.

Mientras, el Saeplast Cañiza, se “desplaza” a Ribadavia para jugar frente al Ribeiro en un choque de gran rivalidad. Además, en esta ocasión el partido es todavía más importante, al encontrarse ambos al fonde la tabla clasificatoria, sin haber podido puntuar de momento. Valeria Flores, entrenador del Cañiza, destacó que “ha sido una semana intensa, una de las mejores de entrenamiento y estamos más afianzados en nuestra forma de jugar y dando pasos adelante”. El Cañiza tendrá la baja de Óscar, pero recupera a Marcos Pequeño, para este derbi al que ambos conjuntos llegan sin puntuar y “con hambre de llevarnos la primera victoria”, afirma Flores, quien destaca del Ribeiro que es un equipo veterano, con buen lanzamiento exterior y duro en defensa, con tíos grandes y fuertes”.

GRANITOS IBERICOS CARBALLAL - BUEU ATLETICO BALONMÁN (hoy, 20:00 horas, Pavillón Municipal do Carballal)

BM. PORRIÑO - BALONMANO INGENIO (hoy, 18:15 horas, Pavillón Municipal do Porriño)

VALINOX NOVÁS - LIRÓN TEUCRO 80 ANIVERSARIO (hoy, 19:00 horas, Pavillón Municipal do Rosal)

BM RIBEIRO RODOSA OURENSE PROVINCIA TERMAL - SAEPLAST BM. CAÑIZA (hoy, 18:00 horas, Pavillón Municipal O Consello)