La igualdad marca la primera jornada del Trofeo Isabel Zendal

Primera jornada del A Coruña Náutica Festival y penúltima para la vela de la Semana Abanca, que fue complicadísima, por la inestabilidad del viento por una parte y su poca fortaleza por otra en las aguas herculinas. Pese a ello la veteranía de Arcadio Tizón al frente de jueces hizo milagros, pues logró completar una jornada al filo de lo imposible… que permitirá que con la predicción favorable de los vientos para el domingo, se salve la presente edición 2025 del Cidade da Coruña-Isabel Zendal.

Las primeras tripulaciones femeninas en comenzar su competición eran las del grupo A formado por el Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club de Getxo, el Real Club Náutico de La Coruña, el Consejo Superior de Deportes Militar, o sea la Marina Española y el Real Club Náutico de Sanxenxo.

La sorpresa saltaba en la primera manga, pues la tripulación de la Marina Española, que son Alejandra Vicens a la caña se imponía a dos tripulaciones muy fuertes: la vasca con Joana Abasolo a a los mandos, y la del Real Club Náutico de La Coruña liderada por la medalla olímpica de oro Sofía Toro, favorita de la competición.

En la segunda tanda, la victoria era para Getxo (Sofía Toro era segunda) y en la última disputada de este grupo el sábado, era de nuevo Joana la que se llevaba la victoria, por delante de la tripulación del equipo de jóvenes militares del sargento riveirense, que era la tercera de la tanda.

Con ello en este grupo aún cuando parece que no hay nada definitivo el Marítimo del Abra es quien lo tiene más claro para estar en la final del domingo, para la que se clasifican los dos primeros equipos… y el segundo asiento está entre Sofía Toro y las caballeras alumnas de la Marina Española.

Por su parte en grupo B en el que compiten: el Monte Real Club de Yates de Baiona, el Real Club Náutico Gran Canaria de Las Palmas, el Real Club Náutico de Puerto Pollensa y el Real Club Náutico de San Sebastián, gracias al maestro de ceremonias Arcadio se lograban completar tres mangas lo que era milagroso, que deja las espadas en; ante lo que suceda el domingo a partir de las once de la mañana en la bahía coruñesa, tras los resultados in extremis de este grupo: Puerto Pollensa (1º-2º-2º), San Sebastian (4º-1º-3º), Monte Real Club de Yates de Baiona (2º-3º-1º), Gran Canaria de Las Palmas (3º-4º-4º).

Lo que tiene dos lecturas, la primera es que la gran favorita Cristina Martínez Doreste no hizo bueno el pronóstico y que la jovencisima tripulación del Monte Real de Baiona estuvo inmensa en el denominado grupo de la muerte y ha presentado sus credenciales para estar en la gran final