Fabio Quartararo arrebata la 'pole' en el último segundo a Marco Bezzecchi

El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) ha arrebatado la 'pole position' en el último segundo al italiano Marco Bezzecchi, además de establecer un nuevo récord absoluto de vuelta rápida para el Gran Premio de Australia de MotoGP en el circuito de Phillip Island.

Quartararo, con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, consiguió la quinta 'pole position' de la temporada y un nuevo récord con un tiempo de 1:26.465, rebajaba el récord que en la jornada precedente había conseguido Bezzecchi, al rodar en 1:26.492.

El italiano, que saldrá segundo, deberá cumplir con dos 'vueltas largas' de sanción en el gran premio, por el incidente que protagonizó con el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) en Indonesia y que acabó con el español lesionado.

Las condiciones y previsiones atmosféricas para el domingo propiciaron que Dirección de Carrera decidiese retrasar una hora el horario de todas las carreras del domingo, primera noticia justo antes de comenzar la segunda clasificación de MotoGP.

Una vez más el italiano Marco Bezzecchi fue protagonista de los entrenamientos libres, que dominó a placer como preparación para la clasificación del gran premio, una tanda que pronto tuvo sus protagonistas, negativos en ambos casos.

El primero de ellos fue el italiano Luca Marini, que rompió el motor de su Honda RC 213 V en plena recta de meta, sacando una intensa humareda blanca que restó visibilidad a muchos de sus rivales, aunque el transalpino reaccionó muy rápido para salir de la pista no dejar un reguero de aceite.

Poco después fue el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), que se fue por los suelos y para su desesperación no logró arrancar la moto, perdiendo unos minutos preciosos en regresar hasta su taller para preparar la primera clasificación con la segunda moto

Así comenzó la primera clasificación, en la que algunos nombre 'ilustres' como los de los españoles Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP24) y Joan Mir (Honda RC 213 V), los italianos Franco Morbidelli (Ducati Desmosedici GP24) y Enea Bastianini (KTM RC 16), el australiano Jack Miller (Yamaha YZR M 1) o el francés Johann Zarco iban a buscar su paso a la segunda clasificación.

Precisamente Jack Miller fue el primer líder con un registro de 1:27.393, seguido por el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), si bien a ambos los superó Fermín Aldeguer con un tiempo de 1:27.201 y entre los dos anteriores se 'intercaló' Joan Mir.

La primera clasificación no había hecho más que comenzar, pero todos los pilotos querían aprovechar las buenas condiciones del momento, al haberse secado la pista por completo y no haber nueva amenaza de lluvia.

Aldeguer iba a encadenar una segunda vuelta rápida, con todos los parciales por debajo de su mejor tiempo, pero en el último de ellos decidió entrar en su taller y dar por finalizado el primer 'time attack'.

En la segunda salida y con toda la pista libre por delante, Fermín Aldeguer ya comenzó a marcar parciales de vuelta rápida a las primeras de cambio para completar el giro en 1:27.071, que le hacía más líder, en tanto que por detrás el italiano Lorenzo Savadori (Aprilia RS-GP) se iba por los suelos de manera espectacular al evitar embestir al surafricano Brad Binder (KTM RC 16).

Por detrás de Aldeguer y a punto de cumplirse el tiempo reglamentado, tanto Jack Miller como Brad Binder comenzaron a marcar parciales de vuelta rápida, pero fallaron en el último de ellos, quedándose el australiano a 9 milésimas de segundo del español y el surafricano a 38 milésimas.

Aldeguer y Miller fueron los pilotos que pasaron a la segunda clasificación, no así Johann Zarco, que se vio entorpecido por Brad Binder cuando iba con parciales de vuelta rápida en una acción que fue investigada por el panel de comisarios de Dirección de Carrera.

El español Alex Márquez fue la primera referencia de esa segunda clasificación, en la que rodó en 1:27.191 en su primera vuelta lanzada, aunque en la siguiente acabó por los suelos en la curva cuatro, si bien pudo recuperar rápido la moto y regresar a pista sin apenas daños mecánicos en su moto.

En otro punto de la pista Jack Miller, que venía de la primera clasificación, fue el primero en bajar al segundo 26, con un tiempo de 1:26.885, seguido por el español Pol Espargaró (KTM RC 16), que sustituye al lesionado Maverick Viñales y no es uno de los pilotos habituales de la formación de salida de MotoGP, lo que da mayor mérito a su rendimiento.

El italiano Marco Bezzecchi no estuvo demasiado afortunado en su primer intento de vuelta rápida, en la que se encontró con 'Pecco' Bagnaia y Luca Marini en la parte final de la pista y tuvo que desistir en su empeño al verse obligado a esquivar a sus rivales.

Con Jack Miller como líder, Pol Espargaró se vio superado por un Fermín Aldeguer que marcó varias vueltas rápidas personales que le auparon a la segunda posición, a 110 milésimas de segundo del australiano.

Tras ese primer intento fallido de Bezzecchi, el italiano lo volvió a intentar y esta vez sí consiguió encaramarse a la primera posición con un tiempo de 1:26.565, dejando a Pedro Acosta, segundo, a 309 milésimas de segundo y, por detrás, Alex Márquez se iba por segunda vez por los suelos en la curva uno.

Bezzecchi rebajó aún más su mejor tiempo personal al rodar en 1:26.496, que le dejaba a cuatro milésimas de segundo del récord que estableció en el primer día de entrenamientos (1:26.492), con Acosta a 378 milésimas de segundo y Jack Miller a 389 milésimas.

Pero una vez más, con el tiempo cumplido y en su último intento de vuelta rápida, el francés Fabio Quartararo consiguió batir el récord de Bezzecchi y una nueva 'pole position' al parar el cronómetro en 1:26.465, por delante del italiano y del australiano Miller.

La segunda línea de la formación de salida fue para Raúl fernández (Aprilia RS-GP), Pedro Acosta y Alex Márquez, con Fermín Aldeguer, Pol Espargaró y Luca Marini en la tercera, y Fabio di Giannantonio, 'Pecco' bagnaia y Alex Rins en la cuarta.