El Celta, a por la primera victoria lejos de Navia

Se cumple el primer mes de competición para el Celta Femxa Zorka, y en tan poco tiempo el equipo vigués se ha dado cuenta de que va a ser una temporada tremendamente exigente. El equipo entrenado por Cristina Cantero viaja en esta ocasión a Cáceres, en donde le espera un viejo conocido, el Al-Qázeres. El cuadro extremeño comparte posición con las viguesas y un balance de dos victorias y una derrota. Logró las primeras dos victorias, en Madrid ante el Canoe y el casa frente al Castelló. La semana pasada sufría la primera derrota en su visita a Navarra, en donde cayó ante un Osés que no fue el de la primera jornada y ya ocupa la quinta posición.

Un equipo, el extremeño, en donde milita una jugadora formada en las categorías inferiores del cuadro vigués y para que, sin lugar a dudas, será un partido muy especial. Lucía Fontela se ha convertido en una jugadora importante del Al-Qázeres, con una media de veinte minutos por partido. Ha mejorado sus porcentajes de tiro con un 44% en tiros de dos puntos y un 75% en tiros libres, además de cuatro rebotes y dos asistencias.

Cristina Cantero apuntaba tras el último entrenamiento de la semana apuntaba que «los dos equipos estamos con dos victorias y una derrota. Es un equipo como el nuestro que ha cambiado bastante su plantilla renovando algunas piezas. Siempre es un equipo muy difícil, incluso cuando jugué contra ellas. Creo que Jesús lleva muy bien al equipo y sabe darle una vuelta de tuerca a sus jugadoras, que estén bien posicionadas, que sepan a qué jugar, a preparar alguna cosa siempre un poco inesperada».

Por último, la entrenadora del conjunto céltico afirmó que «espero un partido muy, muy difícil. Tenemos que estar muy bien puestas en defensa, cumplir nuestros básicos, que, bueno, a veces todavía no están todos los sólidos que a mí me gustaría. Estamos trabajando en ello. Todo a partir de la defensa para poder competir muy bien».

HORA: 18:00 (hoy).

CAMPO: Ciudad de Cáceres.