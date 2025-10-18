atletismo
La carrera contra el cáncer reunirá a más de 4.000 personas en Vigo
REDACCIÓN
Este domingo 4.273 vigueses participarán en A DERRADEIRA, la carrera de Vigo Contra el Cáncer que pondrá el punto final a sus doce años de trayectoria. Ataviados con la camiseta conmemorativa de esta edición, los participantes inundarán la Avenida de Castelao desde las 10:00 horas; será una gran marea azul corriendo con un objetivo común; apoyar la investigación contra el cáncer.
Los inscritos en la prueba a acudir este sábado a El Corte Inglés para la recogida de dorsales. Todas las personas participantes podrán acercarse a la planta de deportes entre las 10:00 y las 21:00 horas y recoger su correspondiente dorsal, así como la camiseta conmemorativa. También podrán recogerse el domingo en Coia, desde las 08:30 horas hasta media hora antes de la salida de cada prueba.
