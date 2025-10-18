Una buena prueba para el Vigo

El Club Vigo tratará de estirar su inmaculado comienzo de temporada esta tarde en Coia ante el Emeve (en otro tiempo el equipo que gobernaba el volei gallego) ante el que espera sumar su tercera victoria en otros tantos partidos. Un buen examen para el conjunto de Taboada en una temporada donde la prioridad está en finalizar entre los cuatro primeros clasificados y asegurar su presencia en la nueva Superliga 2 tras la remodelación que se hará en las categoría del volei nacional. El buen nivel de los dos primeros partidos obliga a ser optimistas pensando en el rendimiento que esta temporada pueda alcanzar el conjunto vigués.

Los lucenses llegan a este encuentro después de hacer una gran revolución en su plantilla de la máxima categoría, ya que no están jugadores tan emblemáticos como Victor Bouza o los jugadores extranjeros que habían disputado con ellos la Superliga 1 en temporadas anteriores. Ahora es cuando quieren ofrecer en la cancha su mejor juego que les devuelva a la máxima categoría.

Los dos equipos llegan a este encuentro después de dos jornadas bien distintas, tanto para los lucenses como para los vigueses. Mientras que los de Coia vencieron en las dos jornadas dando una buena imagen además, los de Lugo vienen de salir derrotados en Santander por un claro marcador de 3-0.

Antes del encuentro, sobre las 16:30 horas se hará la presentación de todos los equipos, masculinos y femeninos, de categorías base del club, un momento especial y cargado de simbolismo en un club que más que nunca debe mirar a la cantera.

HORA: 18:00 (hoy).

PISTA: Coia.