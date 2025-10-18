fútbol sala
El Bembrive se mide en casa al colista
REDACCIÓN
El polideportivo municipal Vicente Álvarez recibe por segundo sábado consecutivo al Bembrive FS en otro derbi gallego, esta vez frente al Ourense Ontime B (19:00 horas).
El equipo que dirige Gael Madarnas necesita un triunfo para mantenerse lo más próximo posible a un podio que esta temporada parece más caro que nunca dada la multiplicación de favoritos al ascenso. Porque las viguesas son octavas con 7 puntos (dos triunfos, un empate y una derrota), aunque a solo dos puntos del segundo clasificado, el CD Segosala. Solo el Rodiles asturiano ha arrancado el curso 25/26 con un pulcro póker de victorias y 12 puntos.
El quinteto ourensano, siempre correoso, es este año una sorpresa a nivel de resultados: colista con cuatro de cuatro derrotas.
- El mejor pueblo de España para jubilarse está en Galicia: vivienda barata, buenos servicios y patrimonio histórico
- De actuar en la calle Príncipe de Vigo a hacerlo en las Audiciones a ciegas de 'La Voz'
- De la pista de baile al altar
- Arrastran por el suelo a una mujer en una pelea en Baiona
- «Cada vez somos menos curas y tenemos más tarea; hay que trabajar en conjunto»
- Sandra Ortega gana una demanda de 36 millones por la quiebra de Room Mate
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Davila 16/10/2025