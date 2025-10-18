Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

fútbol sala

El Bembrive se mide en casa al colista

REDACCIÓN

Vigo

El polideportivo municipal Vicente Álvarez recibe por segundo sábado consecutivo al Bembrive FS en otro derbi gallego, esta vez frente al Ourense Ontime B (19:00 horas).

El equipo que dirige Gael Madarnas necesita un triunfo para mantenerse lo más próximo posible a un podio que esta temporada parece más caro que nunca dada la multiplicación de favoritos al ascenso. Porque las viguesas son octavas con 7 puntos (dos triunfos, un empate y una derrota), aunque a solo dos puntos del segundo clasificado, el CD Segosala. Solo el Rodiles asturiano ha arrancado el curso 25/26 con un pulcro póker de victorias y 12 puntos.

El quinteto ourensano, siempre correoso, es este año una sorpresa a nivel de resultados: colista con cuatro de cuatro derrotas.

