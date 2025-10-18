As Travesas acoge hoy el Gran Premio Internacional Cidade de Vigo

La edición número 24 del Gran Premio Internacional de Judo “Cidade de Vigo” - Súper Copa de España Cadete de Judo – regresará hoy fial a su cita al pabellón de As Travesas de Vigo y en el que se espera una participación de 436 judokas (el máximo que perme la Federación Española), de los cuales 272 competirán en la categoría masculina y 164 lo harán en la femenina.

Habrá representantes de quince autonomías más cuatro países (Escocia, Italia, República Checa y Portugal) que convierten este torneo en uno de los más importantes de la categoría en España. La competición arranca a las 9:00 horas con la disputa de las eliminatorias y está previsto que a partir de las 15:00 tengan lugar las finales y posteriormente la entrega de medallas a los deportistas.