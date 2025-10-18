Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

judo

As Travesas acoge hoy el Gran Premio Internacional Cidade de Vigo

REDACCIÓN

Vigo

La edición número 24 del Gran Premio Internacional de Judo “Cidade de Vigo” - Súper Copa de España Cadete de Judo – regresará hoy fial a su cita al pabellón de As Travesas de Vigo y en el que se espera una participación de 436 judokas (el máximo que perme la Federación Española), de los cuales 272 competirán en la categoría masculina y 164 lo harán en la femenina.

Habrá representantes de quince autonomías más cuatro países (Escocia, Italia, República Checa y Portugal) que convierten este torneo en uno de los más importantes de la categoría en España. La competición arranca a las 9:00 horas con la disputa de las eliminatorias y está previsto que a partir de las 15:00 tengan lugar las finales y posteriormente la entrega de medallas a los deportistas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents