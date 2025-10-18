Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de Estados Unidos

El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]