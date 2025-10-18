Automovilismo
Alonso y Sainz saldrán 10º y 9º en el GP de Estados Unidos
Verstappen firma la 'pole' en Austin, por delante de Lando Norris y Charles Leclerc
Redacción / Agencias
El cuádruple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), ganador la prueba sprint, completó un sábado de ensueño y saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Estados Unidos, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Circuito de las Américas de Austin (Texas).
Verstappen, de 28 años, logró su cuadragésima séptima 'pole' en la F1 -la séptima del año- al dominar este sábado la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió, con el neumático de compuesto blando, los 5.513 metros de la pista texana en un minuto, 32 segundos y 510 milésimas, 291 menos que el inglés Lando Norris (McLaren) y con 297 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que acabó tercero.
