Vicky Alonso logra el bronce con la selección española

Grandes noticias para el baloncesto en silla de ruedas español en los Europeos que se disputan este fin de semana en Sarajevo. La viguesa Vicky Alonso conquistó la medalla de bronce con la selección femenina tras imponerse a Alemania en el duelo por el tercer puesto por 66-55, con seis puntos de la gallega. Es la tercera vez que España se mete en un podio europeo en esta categoría y al mismo tiempo abren la puerta a la posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial.

Otro vigués, Julio Vilas, se garantizó la medalla con la selección masculina en el mismo torneo después de imponerse con claridaden la primera semifinal a Italia por 84-50.