Baloncesto en silla | Europeo
Vicky Alonso logra el bronce con la selección española
El equipo de la viguesa se impuso a Alemania | Julio Vilas se clasifica para la final
REDACCIÓN
Vigo
Grandes noticias para el baloncesto en silla de ruedas español en los Europeos que se disputan este fin de semana en Sarajevo. La viguesa Vicky Alonso conquistó la medalla de bronce con la selección femenina tras imponerse a Alemania en el duelo por el tercer puesto por 66-55, con seis puntos de la gallega. Es la tercera vez que España se mete en un podio europeo en esta categoría y al mismo tiempo abren la puerta a la posibilidad de pelear por un lugar en el Mundial.
Otro vigués, Julio Vilas, se garantizó la medalla con la selección masculina en el mismo torneo después de imponerse con claridaden la primera semifinal a Italia por 84-50.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»