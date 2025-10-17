El Reconquista abre la jornada en la pista del colista

Esta tarde el Reconquista de Vigo juega partido adelantado de la sexta jornada liguera de Primera Nacional. El equipo vigués viaja a las Canarias para enfrentarse al Ciudad de Tacoronte, en estos momentos colista del grupo.

A pesar de que el Tacoronte todavía no ha puntuado, lo cierto es que en varios partidos estuvo muy cerca de hacerlo, al caer por la mínima. Así que el equipo dirigido por Víctor Garrido quiere escapar de confianzas para sumar la segunda victoria consecutiva, que le permita consolidarse en la zona medio-alta de la tabla. Y es que el Reconquista se reencontró con la victoria la semana pasada, al ganar en As Travesas al Ribeiro, en un partido de dos caras, con buenos y malos momentos para el conjunto local.

Los vigueses llegan a este partido sin bajas y a la hora de valorar el potencia del rival huyen de cualquier clase de confianza por culpa de la clasificación y tienen claro que sus puntos fuertes son su pareja de pivotes y que cuentan con una primera línea muy poderosa.

HORA: 21.00 (hoy).

PISTA: Pabellón Municipal de Tacoronte.