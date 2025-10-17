El Mundial salda una deuda con Lopetegui

En vísperas del Mundial de 2018 en Rusia el fútbol español protagonizó uno de sus episodios más delirantes de la historia. Un equipo que parecía candidato a todo tras un par de años primorosos en juego y resultados a las órdenes de Julen Lopetegui arruinó sus opciones después de que Florentino Pérez eligiese al seleccionador como el siguiente entrenador del Real Madrid. La filtración interesada de la noticia por parte del club blanco desvió por completo la atención y provocó la desairada reacción de Luis Rubiales, presidente entonces de la Federación Española, que despidió al técnico sin medir consecuencias ni atender a explicaciones. En Krasnodar, campamento base de la selección para aquel torneo, se apagó la ilusión de Lopetegui de dirigir en un Mundial de fútbol. El resto de la historia ya es bien conocida: el equipo entrenado por Fernando Hierro se quedó en los octavos de final tras perder una tanda de penaltis ante Rusia y Lopetegui duró dos tardes en el banquillo del Real Madrid. La confirmación de que el sainete solo había servido para estropearlo todo aún más.

Ocho años después de aquel episodio Lopetegui y el Mundial han terminado por saldar sus cuentas. El técnico estará en el campeonato del próximo verano después de clasificar a Catar para el torneo de 2026 después de hacerse cargo del equipo hace solo unos pocos meses. Será la segunda experiencia del país en un Mundial (el primero fue cuando ejercieron de anfitriones en la pasada edición) y la primera del técnico vasco.

Llamada de Catar

Lopetegui, que la pasada temporada fue despedido por el West Ham, encontró a final del ejercicio un trabajo con el que no contaba de ninguna manera. Una experiencia única en términos financieron y exóticos. Catar destituyó al también español Luis García tras perder en Kirguistán. Ahí se escapaban sus opciones de clasificarse directamente pero a cambio asomaba la posibilidad de acceder al torneo a través de una repesca ante Emiratos Árabaes Unidos que pese a las evidentes carencias de los catarís parecía a su alcance. Aquí la ampliación del Mundial a 48 selecciones acudió a su auxilio porque ha abierto las puertas a equipos que de ninguna otra manera tendrían posibilidades de estar en Estados Unidos, México y Canadá.

En el encuentro definitivo ante Emiratos Árabes los de Lopetegui consiguieron una victoria ajustada (2-1) que les garantizó su presencia en el Mundial. Es evidente que la experiencia poco tendrá que ver con la que el destino le tenía guardada hace ocho años con la selección española y que acabó encumbrando a la Francia de un jovencísimo Mbappé. Pero el gustazo se lo va a dar. Una pequeña revancha para el primer técnico que comprobó cómo de volcánico podía llegar a ser Luis Rubiales.