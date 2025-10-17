polideportivo
Marcha y fútbol protagonistas de los premios nacionales del deporte
El CSD ha concedido el máximo galardón a Rodri, Aitana Bonmatí, Alvaro Martín y María Pérez
efe
Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí fueron distinguidos este jueves como los mejores deportistas del año 2023 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte, que en la edición de 2024 otorgó estos galardones a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.
Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), entre los premiados figuran también el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, como deportista revelación de 2024, las selecciones femeninas de fútbol y waterpolo, el ciclista paralímpico Ricardo Ten, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, la atleta dominicana Marileidy Paulino y la Fundación Ricky Rubio.
El jurado, reunido en la sede del CSD, falló las distinciones correspondientes a 2023 y 2024, que reconocieron en sus máximas categorías, con los premios Rey Felipe y Reina Letizia, respectivamente, al futbolista del Manchester City Rodri Hernández y Aitana Bonmatí y a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»