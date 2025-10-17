Marcha y fútbol protagonistas de los premios nacionales del deporte

Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí fueron distinguidos este jueves como los mejores deportistas del año 2023 por el jurado de los Premios Nacionales del Deporte, que en la edición de 2024 otorgó estos galardones a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.

Según informó el Consejo Superior de Deportes (CSD), entre los premiados figuran también el futbolista del Barcelona Lamine Yamal, como deportista revelación de 2024, las selecciones femeninas de fútbol y waterpolo, el ciclista paralímpico Ricardo Ten, la gimnasta brasileña Rebeca Andrade, la atleta dominicana Marileidy Paulino y la Fundación Ricky Rubio.

El jurado, reunido en la sede del CSD, falló las distinciones correspondientes a 2023 y 2024, que reconocieron en sus máximas categorías, con los premios Rey Felipe y Reina Letizia, respectivamente, al futbolista del Manchester City Rodri Hernández y Aitana Bonmatí y a los atletas Álvaro Martín y María Pérez.