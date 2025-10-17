Atletismo
LA21 hace bandera del poder de superación que ofrece el deporte
REDACCIÓN
A un mes de la celebración de la carrera, LA21 Media Maratón de Vigo organizó en el Work Café Santander de Vigo, una charla sobre deporte y superación para “visibilizar” el poder del atletismo porque “la superación no entiende de límites, sino de ganas”. En la charla participaron Manuel Estévez, atleta trasplantado de médula; Elisa Lodeiro, atleta paciente de artritis reumatoide que, además, sufre una enfermedad degenerativa intestinal; Silvia Rey, atleta piloto de Discamino; y Juan Martiarena, atleta en silla de ruedas. Todos ellos, finishers de LA21 y embajadores de la carrera, expusieron sus trayectorias en una charla dirigida por Raquel Doiro y en la que los protagonistas relataron sus ejemplos personales y la ayuda que el deporte ha supuesto en sus vidas.
