Galicia defiende sus opciones en el Trofeo Isabel Zendal

Comienza en aguas herculinas una de las competiciones de barcos con tripulaciones femeninas, más relevantes del calendario nacional de vela, con el Trofeo Cidade da Coruña-Isabel Zendal de Vela femenina en juego, en el que se miden ocho equipos de clubes de toda la geografía española que competirán con los J80 de la Escuela del Real Club Náutico Abanca. Es la competición que pone fin a la Semana Abanca en A Coruña y significa el arranque de A Coruña Náutical Festival, el evento multináutica de referencia estatal

Turno en A Coruña para el acto de cierre, en lo que a competiciones de vela se refiere, de la Semana Abanca e inicio del concepto A Coruña Náutical Festival, que en su segunda edición celebrará cuatro grandes competiciones náuticas en la ciudad herculina: vela femenina, piragüismo, esquí náutico-wakeboard y vela base. La primera de ella el prestigioso Trofeo Isabel Zendal, que este fin de semana reunirá a ocho tripulaciones de diferentes clubes náuticos españoles, que organiza el centenario Real Club Náutico de La Coruña.

Tras la jornada de entrenamientos del viernes, el director de regata Jano Toro, será el que haga las veces de maestro de ceremonias a las nueve y media de la mañana en el sorteo de los barcos para las diferentes tandas; y si el viento cumple, las sucesivas regatas en grupos de cuatro barcos, se inciarán una hora después. El domingo comenzará la jornada a las nueve de la mañana, estando previstas las finales a partir de las once… y poder establecer el orden de los cuatro primeros equipos.

Por Galicia compiten las tripulaciones del Real Club Náutico de A Coruña con la medalla olímpica Sofía Toro de patrona y el Monte Real Club de Yates de Baiona que tendrá a Carlota Hernández, una patrona de muchos quilates. El Real Club Náutico de Gran Canaria será una de las grandes favoritas con Cristina Martínez Doreste al frente que cuenta con un excepcional palmarés en la vela.

Por Euskadi dos equipos, el que lidera la vizcaína Joana Abasolo y que representa al Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club (es subcampeona de España y ganó este año el Conde de Godó en Barcelona) y la campeona mundial de J80, la donostiarra Olatz Muñoz que lidera al team del Real Club Náutico de San Sebastián… una de las mejores cañas españoles de los últimos años; también competirán en Club Náutico de Puerto Pollensa de Baleares y la Armada Española con una tripulación que representará a la Comisión Naval de Regatas de Ferrol, con la sargento ribeirense Alejandra Vicens a los mandos.

Hay que resaltar que la máxima preocupación de los organizadores es la máxima igualdad de los J80 que se emplearán en la competición: competirán con cinco tripulantes, se les entregarán tres velas (mayor, foque y gennaker), y la asignación será siempre por sorteo… para competir en trazados técnicos de corta duración que tendrán juicio directo. De tal modo que los jueces indicarán por un sistema de banderas si el barco en cuestión ha cometido una infracción o no; siendo el orden de la clasificación, por tiempo real… sin compensación alguna. Tras la primera jornada que se presume larga y dura, las tripulaciones asistirán a la recepción que se celebrará a las ocho y media de la tarde en la emblemática sede del Náutico coruñés, que ya el domingo acogerá la clausura al filo de las cinco de la tarde.