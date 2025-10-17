La flota Láser protagoniza la Semana del Atlántico
Cerca de cien regatistas se citan este fin de semana en el Trofeo Martín Barreiro
Redacción
El Real Club Náutico de Vigo organiza este fin de semana el segundo ciclo de la XXVI Semana del Atlántico, el Trofeo Martín Barreiro, esta vez dirigido a los Láser. Las clases ILCA 4, 6 y 7 llevarán al campo de regatas de la ría viguesa a un total de 87 regatistas de trece clubes náuticos de toda Galicia. Además figuran entre los inscritos un regatista con la grímpola del RCM Santander y el portugués Serafim Gonçalves (CN Povoense), un incondicional del evento.
A la prueba, clasificatoria para el circuito gallego, llegan como líderes del ránking autonómico Alejandro Pérez (RCN Vigo) en ILCA 4, Bruno Iglesias (CND Riveira) en ILCA 6 y Carlos González en ILCA 7 (RCN Coruña).
En 2024, el Náutico de Vigo vivió un auténtico festival en esta clase individual, puesto que sus regatistas ganaron todas las clasificaciones: Alejandro Pérez (ILCA 4), Miguel Rey (ILCA 6) y Nicolás Domínguez (ILCA 7). Pérez y Rey repiten participación este fin de semana.
Están programadas seis pruebas (tres diarias) y la señal de atención para la flota está prevista este sábado a las 14:00 horas y en la jornada dominical a las 11:00.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- La apertura inminente de dos macrogimnasios acerca a Vigo a los 100 centros
- La junta de la Mancomunidad de O Morrazo sale escoltada de noche tras los disturbios por la subida de la basura
- Davila 14/10/2025
- El reencuentro en Panxón de dos hermanos 67 años después gracias a un reportaje en FARO: «Cuando la vi, no lo podía creer»
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- La difícil tarea de sobrevivir en un barrio envejecido
- Condenada por mandar a un vigilante de Ourense a Vigo en represalia: «Es una medida gravosa para la propia empresa»