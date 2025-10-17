El Espanyol resurge en Oviedo y amarga el debut a Luis Carrión

Los goles de la segunda parte anotados por Kike García y Pere Milla en el Estadio Nuevo Carlos Tartiere dieron el triunfo por 0-2 al Espanyol, que cortó una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar y amargó el estreno en el banquillo de Luis Carrión como entrenador del Oviedo en la novena jornada de LaLiga EA Sports.

Tras una primera parte sin goles, el choque se animó tras el intermedio. Kuka Ilic pudo adelantar a los locales con un tiro al palo, pero fue el Espanyol el que encontró el acierto. En el 71 se adelantó con un gol de Kike García que validar el VAR. El atacante remató desde el suelo y el portero Aaron Escandell sacó el balón, pero había entrado. En el minuto 80 el equipo visitante sentenció con el tanto de Pere Milla, que en el segundo palo remató un pase desde la derecha del marroquí Omar El Hilali.

El Espanyol fue mejor en el segundo tiempo y supo aprovechar las ocasiones para ganar y hurgar más en la herida de un Real Oviedo que sufre una dolorosa derrota en el primer partido tras el regreso de Carrión y el despido de Paunovic.

Mientras que Luis Carrión se estrenaba con un once continuista en el que Nacho Vidal, Luka Ilic y Ilyas Chaira fueron las únicas novedades respecto al último partido con Paunovic, Manolo González apostaba por un Espanyol con dos delanteros en el que la pareja en ataque era Kike y Roberto.

El partido empezaba una protesta organizada por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por parte de los jugadores de ambos equipos debido al Villarreal-Barcelona que se jugará en Estados Unidos: durante los primeros nueve segundos, los 22 jugadores sobre el césped se quedaron parados y el balón no se movió.

El Real Oviedo comenzó mejor y al menos tenía el dominio territorial ante un Espanyol incómodo con balón, algo que los azules aprovecharon para gozar en el minuto 10 de la primera gran ocasión del partido en la que Ilic se encontró con una buena parada de Dmitrovic. Los de Manolo González fueron entrando en el partido a medida que la participación de Edu Expósito y Dolan aumentaba, con la pareja formada por Kike y Roberto peleándose en cada acción con los centrales carbayones Carmo y Bailly.

La recta final del primer tiempo sirvió para que Aarón Escandell volviese a erigirse como el gran jugador del Real Oviedo en este inicio de Liga y fueron tres las grandes paradas que dejó el portero azul: primero le negó el gol a Kike, luego a Roberto y, por último, a Pere Milla en una falta desde la frontal.

Los jugadores del Espanyol celebran el primer gol. / Paco Paredes / EFE

El segundo tiempo arrancó con Reina entrando por Ilic en el Real Oviedo y fue el propio Reina el que, tras una acción en el área en el primer minuto de la reanudación, estrelló el balón en el palo y rozó el primer tanto del partido. A diferencia del comienzo del primer tiempo, el Espanyol sí empezó dominando tras el descanso y tras un saque de banda desde la derecha Cabrera peinó y Kike remató a bocajarro a un Aarón Escandell que volvió a dejar una gran parada.

El partido se volvió loco pasado el 70’: Pere Milla cabeceó alto un centro lateral desde la izquierda y Ilyas Chaira no estuvo acertado dentro del área tras una transición; fue entonces cuando Carlos Romero llegó por la izquierda, la puso y tras una serie de rechaces Kike García empujó y marcó un 0-1 que tardó en subir al marcador tras la revisión del VAR.

Ambos equipos hicieron cambios y fue el Espanyol el que consiguió la sentencia tras una jugada por banda derecha en la que centro El Hilali y Pere Milla, aprovechando la endeblez defensiva del Real Oviedo, fusiló a Escandell en el segundo palo para cerrar el partido con el 0-2.

Ficha técnica

0 – Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto (Ovie Ejaria, m. 79); Hassan (Brekalo, m. 65), Ilic (Reina, m. 46), Ilyas Chaira (Forés, m. 79); Rondón (Viñas, m. 65).

2 – RCD Espanyol: Dmitrovic; Rubén Sánchez (El Hilali, m. 79), Cabrera, Riedel, Romero; Dolan (Roca, m. 75), Edu Expósito (Urko, m. 79), Pol Lozano, Pere Milla (Salinas, m. 87); Roberto y Kike (Pickel, m. 75).

Goles: 0-1, M. 74: Kike García. 0-2, M. 82: Pere Milla.

Árbitro: Busquets Ferrer (comité balear). Amonestó a los locales Colombatto (39’), Reina (59’) y a los visitantes Pere Milla (27’)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 9 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere (Oviedo) ante 25.625 espectadores.