La Argentina del excéltico Placente, a la final

La Argentina dirigida por Diego Placente, exfutbolista y exaccionista del Celta, jugará la final del Mundial sub20 tras ve ncer en la semifinal a Colombia gracias a un solitario gol de Mateo Silvetti.

Los argentinos se jugarán el título contra Marruecos que se impuso en la otra semifinal a Francia en la tanda de penaltis después de que el partido finalizase con empate a un gol.

Será la segunda vez en 20 años que el equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria. Los argentinos buscarán su séptimo título mundial en esta categoría.