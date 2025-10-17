Fútbol | Mundial sub 20
La Argentina del excéltico Placente, a la final
La albicelete se jugará el título ante Marruecos que superó en la tanda de penaltis a Francia
La Argentina dirigida por Diego Placente, exfutbolista y exaccionista del Celta, jugará la final del Mundial sub20 tras ve ncer en la semifinal a Colombia gracias a un solitario gol de Mateo Silvetti.
Los argentinos se jugarán el título contra Marruecos que se impuso en la otra semifinal a Francia en la tanda de penaltis después de que el partido finalizase con empate a un gol.
Será la segunda vez en 20 años que el equipo africano juegue una final, y como en 2005, lo hará frente a Argentina. En aquella ocasión Lionel Messi marcó un doblete para derrotar a Nigeria. Los argentinos buscarán su séptimo título mundial en esta categoría.
