Patri Guijarro sufre una fractura en el pie y estará tres meses de baja en el Barça

El azote de las lesiones castiga por igual al Barça masculino que al femenino. En cuatro días ha perdido Pere Romeu dos pilares del equipo. Y por mucho tiempo. Si el domingo veía caer a Ewa Pajor en la Liga, este jueves perdía a Patri Guijarro al regreso de Roma, donde el cuadro azulgrana se apuntó la segunda victoria de la competición, y por goleada como la primera.

La mediocampista volvió con "una fractura por estrés en el hueso escafoide del pie derecho". La pequeña molestia que tenía desde el domingo, según reconoció Romeu, se agravó hasta límites insospechados. Hasta perder a Guijarro durante 12 semanas, adelantó el club en un comunicado. Tres meses sin la brújula del equipo. Hasta enero no reaparecerá. Se perderá varios partidos de Liga -siete, entre ellos, el clásico con el Madrid- y los cuatro que quedan de la fase de grupos de la Champions. Pajor, que se dañó ante el Atlético el ligamento posterolateral de la rodilla derecha, tiene un pronóstico de baja de cuatro a seis semanas.

Patri Guijarro dispara a portería en el partido frente al Bayern Múnich. / Dani Barbeito / SPO

Jóvenes sustitutas

Romeu restó trascendencia a la incomodidad de Patri después del triunfo ante el Atlético -"no es ni mucho menos nada de gravedad. He hablado con ella y hemos valorado cambiarla lo antes posible en la segunda parte"- y la alineó frente al Roma. Volvió a ser sustituida por Clara Serrajordi, sin aparentes motivos más que el de evitar un riesgo innecesario con el 0-3 y el partido resuelto. Demasiado tarde. La revisión médica detectó esa fractura.

A Romeu le urge elegir una sustituta en un lugar clave para el equipo. Serrajordi se postula como la principal opción a los 17 años de edad. Otra candidata es la suiza Sydney Schertenleib (18). Y una tercera opción pasaría por adelantar a Laia Aleixandri al eje del centro del campo.