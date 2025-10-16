El Ourense CF jugará la final de la Copa Federación en O Couto el próximo 8 de noviembre después de clasificarse ayer en Lleida tras un angustioso partido que finalizó 3-3 y que se resolvió en los lanzamientos desde el punto de penalti. Los ourensanos supieron remontar en el segundo tiempo cuando se vieron 2-1 por debajo y se repusieron a una serie de mazazos considerables: recibieron un inesperado gol en el descuento y en la prórroga fallaron un penalti y sufrieron una expulsión. Pero en los lanzamientos fueron infalibles, anotaron sus cinco lanzamientos y el fallo de Sidibe en el último tiro del Lleida inclinó el partido del lado gallego.

El conjunto de Llacer tenía el pase a la final en el bolsillo gracias al 2-3 que lucía en el marcador pero en el séptimo minuto de descuento el Lleida igualó a balón parado y llevó el partido a la prórroga. El Ourense era penalizado después de un enorme esfuerzo que le había hecho remontar el 2-1 con el que los catalanes dominaban mediado el segundo tiempo. Pero Jerín y Omar pusieron a los visitantes por delante.

El tiempo extra fue un cúmulo de malas noticias para el Ourense que falló un penalti (Marc Arnau detuvo el lanzamiento de Jerin) y poco después se quedaron con diez futbolistas por la expulsión de Carmona. A partir de ahí el Ourense trató de resistir las embestidas finales del Lleida. Así se llegó a la tanda de penaltis