Louzán: «El partido en Miami es un premio para los aficionados»

Rafael Louzán no disimula su sintonía con Tebas y con la Liga de Fútbol Profesional. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol dijo sobre el partido de LaLiga entre el Villarreal y el Barcelona que se disputará en Miami (Estados Unidos) el próximo 20 de diciembre, que «es un premio para los aficionados de todo el mundo, a nivel universal, a los que lo ven por televisión desde cualquier sitio» y añadió que este encuentro es «bueno para el fútbol».

«Es un premio a esos aficionados que están detrás de la pantalla, también en Asia o América, que están pagando una cantidad por ver todos los partidos de LaLiga española, es un gesto para ellos», añadió Louzán este miércoles en el evento World Football Summit (WFS) 2025, celebrado en Madrid. «Es bueno para el fútbol y le da una promoción a la liga española en el mundo, lo va a hacer también Italia con la Serie A en Australia. Que lo haga la mejor liga en el mundo es una buena intención», apuntó. El dirigente descartó que, tal y como estaba previsto, la Supercopa femenina también se vaya a Estados Unidos porque «uno de los clubes se bajó».

Louzán añadió que la Supercopa de España dejó «51 millones de ingresos» para el fútbol español y 26 millones para el fútbol no profesional y que están buscando mejorar «la alianza con Arabia Saudí».

Sedes Mundial

Por otra parte, también habló sobre el Mundial de 2030 que organizará España junto a Portugal y Marruecos y que puede ser «el mejor de la historia» en caso de trabajar «coordinadamente y unidos», advirtiendo además que puede ser «el argumento» del fútbol español para mejorar sus estadios. «La Romareda de Zaragoza se adaptó para el Mundial de 1982 y se va a reformar gracias a que va a haber un Mundial en 2030», expresó.

«Hay una preselección de sedes y finalmente será la FIFA quien decida. Málaga ha decidido no ser sede finalmente y están Valencia y Vigo que pueden entrar en el escenario. Lo importante es que el Mundial nos vale para modernizar los estadios en España, se ha invertido mucho dinero y nos va a permitir mejorar. Este esfuerzo económico nos viene bien para potenciar la industria del fútbol», añadió Louzán. Y emplazó a la FIFA que será la que decida las sedes definitivas.