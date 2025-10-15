La Xunta impulsa una herramienta de mecenazgo

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presentaron la plataforma Terra Move, impulsada en colaboración con la Fundación Amare Terra. Se trata de una herramienta de mecenazgo deportivo, en la que el Gobierno gallego invierte 250.000 euros, el 45% del coste previsto para el período 2025/27, en el que se desarrollará hasta su consolidación y proyección.

Terra Move permitirá que cualquier persona o empresa pueda apoyar al deporte gallego desde su teléfono móvil, en solo segundos. Cada entidad inscrita recibirá de manera directa los fondos y recursos que se recauden. Las donaciones realizadas a través de la plataforma podrán beneficiarse de las deducciones fiscales previstas en la legislación española.