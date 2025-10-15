Polideportivo
La Xunta impulsa una herramienta de mecenazgo
REDACCIÓN
El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presentaron la plataforma Terra Move, impulsada en colaboración con la Fundación Amare Terra. Se trata de una herramienta de mecenazgo deportivo, en la que el Gobierno gallego invierte 250.000 euros, el 45% del coste previsto para el período 2025/27, en el que se desarrollará hasta su consolidación y proyección.
Terra Move permitirá que cualquier persona o empresa pueda apoyar al deporte gallego desde su teléfono móvil, en solo segundos. Cada entidad inscrita recibirá de manera directa los fondos y recursos que se recauden. Las donaciones realizadas a través de la plataforma podrán beneficiarse de las deducciones fiscales previstas en la legislación española.
- «No solo me arrancaron la pierna, me arrancaron la vida»
- Varios heridos en una multitudinaria pelea en el centro de O Grove
- Cae en Vigo el primer premio del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad
- Últimas cenas en la Capilla Sixtina gastronómica de Vigo
- Rueda, sobre el Ifevi: «En Vigo, con Caballero, es imposible hacer nada»
- La junta de la Mancomunidad sale escoltada de noche tras los disturbios de la basura
- «¿Por qué no tengo derecho a una vida digna el tiempo que me quede?»
- Más de un millar de vecinos se concentran contra la subida de la basura en Cangas y hay intentos de entrar por la fuerza en la asamblea