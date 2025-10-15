Ponteareas y Traviesas disputan el derbi que pudo no existir

«Es un domingo histórico», exclama Portu Queimadelos. Sustenta su emoción sobre el conocimiento. Profesional en Liceo, Igualada, Cerdanyola, Tenerife, Hospitalet y selección española, Queimadelos dirige ahora el Hoquei Club Ponteareas. Su primer equipo recibirá en el pabellón Álvaro Pino (12:00) al Traviesas en la tercera jornada de la OK Plata. «Es la primera vez que en la provincia de Pontevedra habrá un derbi femenino de categoría nacional», precisa. Se trata, además, de un derbi improbable y por eso mismo precioso.

Un derbi necesita de dos sujetos y ambos peligraron en algún momento. El Ponteareas, aunque colista al finalizar su tercera temporada en OK Plata –dos victorias y un empate en 24 jornadas–, contaba con permanecer en una liga impar, que rara vez completa sus huecos. Ya había retenido la plaza en 2024 en similares circunstancias. Se necesitaba que el Traviesas subiese.

Ponteareas, que tuvo el precedente del Juvenil, y Traviesas proceden de alguna manera del mismo útero. Veteranos de ambos clubes refundaron la entidad de O Condado en 2019. El Traviesas, a su vez, entronca con aquel Vigo Stick que dispuso de representación en la OK Liga en la primera década del siglo. «En el hockey del sur de Galicia nos conocemos todos», constata Queimadelos sobre esta urdimbre de intereses y afectos.

Plantilla del Traviesas. / Cedida

El Traviesas ya había ascendido a sus hombres a division nacional –OK Bronce, en este caso– en 2023 y la ha mantenido igualmente aprovechando vacantes. Era el turno de sus mujeres. Con veteranas de aquel Vigo Stick y las adolescentes de la cantera se construyó una escuadra que en la pasada primavera organizó la final a cuatro autonómica. Aunque no se ganó, los demás rivales ya tenían otros filiales por encima. La burocracia favorecía.

«Nos reunimos con las jugadoras y les planteamos la opción de salir en Plata. Tienes el derecho pero no la obligación», detalla el entrenador, Jorge Urdiales. «Ellas decidieron dar el paso adelante y nosotros, encantados».

El derbi prometido se tambaleó entonces por el otro extremo. Aparecieron más concurrentes, además del Traviesas. El Ponteareas, oficialmente descendido, se quedó sin espacio. Luego el Aurrera de Vitoria se dio de baja, cediendo su plaza a las ponteareanas. «Pero todo se dio la vuelta», recuerda Queimadelos. La Federación Española se la otorgó al recién creado Marineda coruñés. «Nos quedamos fuera de todo». Tan definitivo se suponía que se efectuó el sorteo liguero de OK Plata sin el Ponteareas en el bombo y las integrantes de la plantilla se acomodaron en otros destinos. «Se tuvieron que buscar la vida», comprende.

Aquella reunión de urgencia

Faltaba un último giro de la ruleta. Una semana después, el Alcorcón se retiraba y desde la federación contactaron con el Ponteareas. «Era aún más difícil que el primer año. Estábamos en agosto sin una sola jugadora», resume Queimadelos. La directiva, presidida por Elena Alfaya, convocó una reunión de urgencia.

–Venga, vamos a por ello otra vez. Hay que seguir luchando –concluyeron.

«Y aquí estamos», se ufana Queimadelos. A Guadalupe y Aldara, aunque habían encontrado equipo, pudo recuperarlas. Ha subido a las juveniles Aitana y Dulce. Y ha fichado a tres argentinas, Rocío, Poli y Donoso –aunque las dos primeras, con nacionalidad española– y a la colombiana Laura. «Estamos demasiado justitos. El objetivo es llegar vivos a Navidades y reforzarlas con uno o dos fichajes más. Rocío llegó hace ocho días, llevamos cuatro o cinco entrenamientos sobre la marcha, pero estamos contentos».

Felicitación a la portera del Traviesas en el último partido. / Bruno Costas photography

El Ponteareas ganó en su debut al Alcorcón (2-1) y perdió 4-1 con el Raspeig. El triunfo inicial «ha sido un alivio». El Traviesas también ha comenzado con energía. Sorprendió al Tres Cantos (2-3), tercero en la pasada Liga, y cayó en Bouzas por 2-1 con el Raxoi, recién descendido de OK Liga Ibedrola. «Estamos logrando el objetivo de ser competitivos», destaca Urdiales. «El partido con el Ponteareas, que ha tenido que hacer un equipo deprisa y corriendo, nos dará nuestra medida real».

Urdiales apunta al largo plazo en el Traviesas: «Buscamos ser un referente para nuestra cantera, que ellas vean continuidad; el cupo femenino supone un 50% del club». Y también Queimadelos, su excompañero, exentrenador y vigente amigo, celebra la creación del alevín femenino en el Ponteareas: «El trabajo empieza a dar sus frutos. Estamos muy felices. Yo espero que el domingo sea una fiesta. El resultado es lo de menos. Seguiremos creciendo».