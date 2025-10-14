El Valinox Novás sigue firme en su proyecto de ascenso

El Reconquistarompió la racha de dos derrotas y venció al Ribeiro en As Travesas (35-31). En los primeros 20 minutos, el conjunto local brilló con solidez defensiva y contras muy rápidas (17-8). Después se desdibujó, con pérdidas tontas y errores en el lanzamiento (20-16). Tras el paso por vestuarios, el equipo vigués siguió por la mala senda, lo que permitió al Ribeiro empatar. El Reconquista volvió a defender y, junto con las aportaciones de Yeray en portería y los goles de André, puso tierra de por medio.

El Valinox Novás sigue dando pasos firmes. En la quinta jornada se impuso al Calvo Xiria en el Vila de Noia (31-37). En la primera mitad, el Novás sufrió para defender las rápidas transiciones del Xiria (17-17). Pero en la segunda acabó con las opciones del conjunto de Carballo en cinco minutos. Guillermo Artime tiró de rotaciones y así llegó mucho más fresco al tramo final.

El Porriño perdió en el Lalín Arena (33-26). El Porriño estuvo vivo pero siempre obligado a remar. Pese al mal inicio (4-1, min. 4), el conjunto dirigido por Dani Benaches recortó distancias (12-11, min. 22). Al descanso, 17-13. En la segunda mitad, otra vez se abrió la brecha (21-15) y nuevamente tocaba recortar, defender y trabajar. Y así, el Porriño logró empata (26-26, min. 53), Pero con tan pocas rotaciones por las lesiones y la plantilla corta, el Porriño acusó el cansancio.

En el Polvorín el Saeplast Cañiza perdió frente al Lanzarote Ciudad de Arrecife (28-31). Los locales mostraron su mejor imagen. El rival es uno de los clubes con mayor presupuesto. La primera parte estuvo tremendamente igualada, con un Cañiza que demostró carácter y juego. Al descanso, 14-15. En la segunda mitad, el Cañiza encajó un parcial de 4-0 (17-22, min. 41). Aún así, la plantilla dirigida por Valeria Flores siguió firme y no se rindió hasta el final.

El Granitos Ibéricos Carballal cayó en su visita al Ingenio (30-29). El Carballal estuvo todo el choque por delante. Al descanso, 11-13. Tras la reanudación, el Granitos siguió firme y sobreponiéndose a las ausencias. La baja de Guille dejó al equipo con sólo cuatro primeras líneas y ello fue decisivo en los minutos finales. El Granitos tuvo un último lanzamiento para empatar y el balón de Diego se estrelló en el palo.