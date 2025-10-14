balonmano
Urdangarin, novedad en la convocatoria de la selección
efe
Pablo Urdandarin es la principal novedad en la revolucionaria lista que Jordi Ribera ha confeccionado para los dos amistosos que los Hispanos disputaran los días 30 de octubre y 1 de noviembre contra Suecia en el país escandinavo.
Urdangarin, de 24 años e hijo del exinternacional español Iñaki Urdangarin y de la infanta Cristina, no será el único debutante en el equipo nacional, en el que también harán su primera aparición el central Natan Suárez (Benfica), el lateral Mario Nevado (Bidasoa) y el pivote Álvaro Martínez (Logroño).
«El hecho de que haya jugadores nuevos demuestra que es una selección que está abierta. La idea es tener una base solida para seguir teniendo siempre esa ventana abierta y que jugadores que están rindiendo a un buen nivel puedan entrar en las convocatorias», señaló Ribera
