Balonmano | División de Honor Oro Femenina
El Solimusic desaprovecha una gran ocasión de puntuar
Mila Alonso
En la primera parte, el Carballal fue por delante gracias a sus transiciones. El Pereda hacía daño por el centro del ataque y con su pivote. Tras el paso por vestuarios, el juego se igualó más. A falta de 40 segundos, Ana Barquín adelantaba al conjunto local. Ana Alonso solicitó tiempo y atacaron sin portera, pero los nervios se impusieron y ni siquiera lanzaron. Destacaron las porteras, tanto en Carballal como en Pereda, donde está la gallega Marian Mera.
UNEATLANTICO PEREDA, 28 – 27, A.D. CARBALLAL
28. UNEATLANTICO PEREDA: Elena San José (4), Andrea Pellón (2), Hedone de Prado, Ana Barquín (5), Noa Regato, Aldara Vallés, Natalia López, Jana Pinilla (2), Lucía Guilabert (3), Aida Brull (8), Marina Ferrer (1), Emma Fanjul (1), Marian Mera, Eva San Juan (2).
27. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (4), Antía Seijo (4), Patricia Mallo (4), Daniela Carranza, Naihara Costas, Lidia Portela, Lucía Villamarín (2), María Pereira (2), Alejandra Montenegro, María Álvarez (1), Nerea Arias (1), Uxía Fernández (1), Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rúa (2), Yaiza Alonso (3).
ÁRBITROS: Cristian da Silva. Excluyeron dos minutos a la local Emma Fanjul y a las visitantes Antía Seijo, María Álvarez y Laura Rúa.
PARCIALES: 3-3, 4-5, 6-6, 9-10, 12-12, 13-14 (descanso), 15-18, 19-18, 21-20, 22-23, 24-24, 28-27 (final).
INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 3ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Polideportivo Exterior de la Albericia.
