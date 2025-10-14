El Solimusic desaprovecha una gran ocasión de puntuar

UNEATLANTICO PEREDA, 28 – 27, A.D. CARBALLAL

28. UNEATLANTICO PEREDA: Elena San José (4), Andrea Pellón (2), Hedone de Prado, Ana Barquín (5), Noa Regato, Aldara Vallés, Natalia López, Jana Pinilla (2), Lucía Guilabert (3), Aida Brull (8), Marina Ferrer (1), Emma Fanjul (1), Marian Mera, Eva San Juan (2).

27. SOLIMUSIC EVENTS CARBALLAL: Helena Sancho (4), Antía Seijo (4), Patricia Mallo (4), Daniela Carranza, Naihara Costas, Lidia Portela, Lucía Villamarín (2), María Pereira (2), Alejandra Montenegro, María Álvarez (1), Nerea Arias (1), Uxía Fernández (1), Sabela Vázquez (3), Salma Aakcha, Laura Rúa (2), Yaiza Alonso (3).

ÁRBITROS: Cristian da Silva. Excluyeron dos minutos a la local Emma Fanjul y a las visitantes Antía Seijo, María Álvarez y Laura Rúa.

PARCIALES: 3-3, 4-5, 6-6, 9-10, 12-12, 13-14 (descanso), 15-18, 19-18, 21-20, 22-23, 24-24, 28-27 (final).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la 3ª jornada liguera de la División de Honor Oro Femenina, que se disputó en el Polideportivo Exterior de la Albericia.