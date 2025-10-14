Rafa Mir asume el juicio por agresión sexual pero se muestra disconforme

El Elche empieza a vislumbrar en el horizonte su vuelta a la competición doméstica y con el objetivo de llegar de la mejor forma posible, el conjunto franjiverde se ejercitó en la mañana de ayer en el Diego Quiles. En esta sesión de trabajo, la primera tras unos días de parón motivados por la visita de la selección española a Elche, ha estado presente Rafa Mir. El delantero cartagenero ha participado junto a sus compañeros en la sesión de trabajo tras haber comparecido ante la jueza de manera telemática por un delito de agresión sexual.

El delantero compareció en la misma mañana de ayer ante la titular del número 8 de los juzgados de instrucción de Llíria (Valencia) tras haber sido procesado por un delito de agresión sexual y mostró su disconformidad con esta decisión, pero anunció su renuncia a recurrir, por lo que asume que será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia, según pudo saber EFE por fuentes conocedoras del proceso.

Mir, más allá de expresar esa disconformidad, renunció a la ‘declaración indagatoria’ de este punto del proceso y se remitió a la que hizo en su momento, según esas mismas fuentes.

Además, según pudo saber la agencia Efe, el jugador no tiene previsto presentar ni recurso de reforma ante la jueza ni de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia y asume que el caso se decidirá en un juicio ante la propia Audiencia.

Mir, que esta campaña juega en el Elche cedido por el Sevilla y lo hacía a préstamo en el Valencia cuando sucedieron los hechos, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena.

Según pudo saber Efe, el jugador ha mostrado también su disposición a transferir de manera inmediata esta cantidad exigida como fianza.

Otro futbolista implicado

También fue procesado en este mismo caso por un delito de agresión sexual el también futbolista Pablo Jara, al que se la impuesto una fianza de cinco mil euros.

La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprende que existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos mujeres a las que él, Jara y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio de Mir en una urbanización de Bétera (Valencia), concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

La jueza también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte de Jara, respecto a una segunda mujer.

Mir compareció ayer lunes desde la ciudad de Palma de Mallorca, donde tiene ubicado su despacho el abogado que lo representa en este caso, que recibió permiso hace unos días para que el delantero del Elche no tuviera que comparecer en Llíria y lo hiciera por videoconferencia.

Tras la comparecencia de ayer, y ante la renuncia de Mir a presentar recursos, su compañero Jara debe decidir si presenta recurso de reforma ante la propia jueza o de apelación contra su decisión ya ante la Audiencia Provincial de Valencia.