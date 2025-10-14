Jornada agridulce para el Traviesas

Dos derrotas de los equipos de la comarca en la segunda jornada de la OK Plata Femenina. El Ponteareas, que había ganado 2-1 al Alcorcón en el estreno, cayó por 4-1 en su visita al Raspeig. Guadalupe Videla anotó el tanto gallego, que suponía el 2-1 provisional.

El Traviesas, por su parte, en su primer partido en casa, perdió con el Raxoi. El partido ya se prevía difícil. El rival acaba de descender de OK Liga. Pero Jorge Urdiales y Martín realizaron un gran planteamiento, con defensa cerrada y buscando oportunidades a la contra sabiendo que controlar el juego sería complicado. Gema Pérez, la portera local, realizó una actuación extraordinaria. y el Traviesas consiguió incluso adelantarse en la primera parte por mediación de Rosario Molina.

Marta, otra gran portera, sustituyó a Gema y una acción desafortunada, al jugar la bola sin stick, le supuso la tarjeta azul. El Raxoi empató en el rechace del penalti, situación que se repitió en el 1-2.

El equipo masculino del club vigués disputó en Gijón, contra el Telecable, su partido de la OK Bronce. Los olívicos no desaprovecharon su oportunidad ante un adversario asequible (3-6). El Traviesas propuso el juego y fue produciendo ocasiones, sin descentrarse pese a los errores que propiciaron las contras del 1-0 y del 2-1.

El 3-2, merced a un penalti, fue la última ventaja de la que dispusieron los locales. El Traviesas empató antes del descanso y en la segunda mitad, tras superar un periodo de inferioridad y sobrevivir a un penalti, se mostró muy superior. Marcaron Ismael Gómez (2), Jorge Guadalupe (2), Juan García y Álvaro Barral.