Orlando Ortega anuncia su retirada por las lesiones

El español Orlando Ortega, subcampeón olímpico de 110 metros vallas en Río de Janeiro 2016, anunció ayer su retirada de las pistas ante la sucesión de lesiones que viene sufriendo.

El atleta, nacido en Artemisa (Cuba) hace 34 años, nacionalizado español en julio de 2015, logró también la medalla de bronce en el Mundial de Doha 2019 y en los Europeos de Berlín 2018, y es el plusmarquista nacional de dicha distancia con 13.04.«El sufrimiento tiene un límite, no siempre se puede poner la salud en juego. Una nueva lesión adelanta lo que ya era un objetivo en mi cabeza, retirarme en la pista al 100%. Lamentablemente, no pudo ser pero me quedo con la satisfacción de haberlo intentado. Me despido de la alta competición, más no del amor por este deporte», publicó el velocista en sus redes sociales.