El Helvetia, invicto pese a treinta minutos malos

El Helvetia Saeplast Cañiza sumó en Valladolid el tercer triunfo consecutivo (24-26), aunque con sensaciones agridulces. En los peores 30 minutos de la temporada, estuvo muy inseguro y descolocado en el plano ofensivo, mientras que en defensa cometió muchos errores (13-11, al descanso). En la segunda parte, el equipo de Isma Lago mejoró. Estuvo más centrado, serio y agresivo en ataque. Con un 6:0 en defensa, lograron abrir distancia y gestionaron la renta sin alardes.

Victoria cómoda del Rubensa Indupor Porriño frente al Fuentes Carrionas (29-18). Sólo sufrió un poco el conjunto de Abel Estévez en los primeros quince minutos. A partir de meter a Marta Groba en el avanzado, mejoró y, con ritmo al contragolpe, logró llegar al descanso 15-9. La segunda mitad fue peor. El equipo visitante, con pocas rotaciones, ralentizó el ritmo y el Porriño no estaba tan cómodo ante la defensa presionante 3:3. Pese a ello, el partido estuvo siempre controlado, con la gran aportación de su portería. Hubo minutos para todas.

El Inelsa Solar Asmubal Meaño sumó, frente al Romade, el primer punto (32-32). Ya sabían las locales que el conjunto canario no se parecía en nada al de la pasada temporada (1-5, min. 5). A partir de ahí comenzó la remontada local, lenta, para llegar al descanso con un 14-16. El conjunto de Dena logró empatar el partido a falta de 10 minutos para el final (28-28). En este tramo se encontró con la meta Yarisa, que estuvo providencial en un par de acciones. A falta de escasos segundos, el Meaño consiguió ponerse un gol arriba, pero en una rápida acción de las visitantes en un saque de falta, sobre la bocina,se produjo el empate.

Mal partido de la SAR Rodavigo en Leganés (40-27). El conjunto redondelano entró mal en el choque, cometiendo muchas pérdidas y en defensa muy blando (8-3, min. 12). Manuel Fernández solicitó su segundo tiempo muerto antes de que se cumpliese el minuto 20, pero el equipo no encontró la tecla para cambiar el rumbo y el partido quedó casi decidido al descanso (21-13). La segunda mitad fue un tormento, con un Leganés muy superior y sin respuestas por parte de la SAR.