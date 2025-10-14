El sueño de Paco: canteras en el primer equipo celeste

–Algún día este equipo tendrá más jugadoras de Vigo que de fuera –le auguró Paco Araújo a Carlos Colinas cuando fue a contratarlo como director deportivo del Celta.

Aún no se ha cumplido el vaticinio del llorado presidente. Lo han impedido las exigencias competitivas, las limitaciones financieras o la evolución general del baloncesto, según el caso. Araújo y Carrera florecieron demasiado como para retenerlas. Otras promesas se extraviaron por el camino o decidieron probar la aventura universitaria estadounidense, lo que hoy se estila. En ocasiones se apostó por un catálogo amplio de profesionales. «La subida de canteranas siempre viene condicionada por lo que pasa en el primer equipo», admite Cristina Cantero. Las circunstancias impulsan hoy al Celta hacia un horizonte más próximo al que soñaba Araújo.

Son cinco canteranas entre las doce en plantilla, ya con minutos oficiales en las tres primeras jornadas; tres de ellas, Sara Vidal, Paula Salinas y Uxía Rodríguez, con peso en la rotación y coincidiendo a la vez en cancha. No sucedía en la escuadra celeste desde comienzos de la pasada década, tras la renuncia en 2012 a la máxima categoría por motivos económicos. Se repite tras otro descenso, esta vez deportivo, a su pesar. Pero aquel grupo, entonces con unas adolescentes Loureiro, Canella, Araújo o Alonso, por ejemplo, se contentaba con la permanencia. El actual intentará pelear por un pronto regreso a Liga Femenina.

La concentración de recursos en menos fichajes se ha unido al valor de lo propio. Al Celta, además, no le convino concretar que el filial ocupase la plaza en Liga 2 que se había merecido. Todo se ha conjugado para que a Sara Vidal, capitana y referente espiritual, se le unan Paula Salinas –que llegó desde el PBB en 2023– y Uxía Rodríguez, de la generación de 2007, como residentes permanentes. Todas ellas promedian más de 10 minutos en cancha.

Distintas fases del proceso

«Cada una tiene sus cosas, pero en general están asumiendo muy bien el reto», evalúa su entrenadora. «No desempeñan un papel residual, de ver qué pasa, sino de dar un paso adelante. Uxi, Salinas y Saravi está en ese punto de tener presencia porque tienen capacidad para ello».

El quinteto se completa con Naiara Martínez e Isabel Cabello, de la camada de 2008. Isa, de hecho, se pierde los entrenamientos matutinos por sus clases en el instituto. Naiara, que cursa Bachillerato en línea, está reestableciendo la progresión que una compleja lesión muscular, con medio año de convalecencia, lastró en la pasada temporada.

Isa Cabello, en un entrenamiento de pretemporada. / Alba Villar

Cantero aprecio el efecto de emulación que puede generar en la estructura del Celta: «Es muy chulo y también un reflejo para que nuestras niñas vean que se pueden quedar. Ellas se lo están currando y están dando pasos de gigante para competir bien», advierte.

Carlos Colinas, en aquella entrevista que decidió su futuro, recuerda haberle hablado a Araújo de lo medios y la dedicación que la apuesta por la cantera exigía. Y nunca olvida el ejecutivo qué le contestó:

–El problema es creer en ello o no. Y yo quiero creer en ello.