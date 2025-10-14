Agredido un árbitro menor de edad en un partido de veteranos

La agresión a un árbitro menor de edad ha provocado la suspensión del partido de la División de Honor de veteranos de fútbol que enfrentaba al Sanxenxo Veteranos con el Céltiga en el campo de O Cruceiro, en Dorrón (Sanxenxo).

El encuentro fue suspendido a los diez minutos de juego, con un 2-0 en el marcador para los locales, después de que un futbolista del equipo visitante fuera expulsado, según refleja el acta arbitral, por dirigirse al colegiado diciéndole, con exabruptos, que era «malo».

Tras la expulsión, el jugador del Céltiga le propinó al árbitro, como el mismo relató en el documento oficial, un «fuerte pisotón» con los tacos en su pie derecho, el joven «trataba de retroceder», motivo por el cual se cayó al suelo.

Debido a lo ocurrido, el colegiado, que portaba un brazalete que indicaba su condición de menor de edad, decidió decretar la suspensión del encuentro porque no se «encontraba con fuerza física ni moral para poder continuar el partido».