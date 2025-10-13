Victorias incontestables en el Trofeo Martín Barreiro

Ignacio Campos y Yolanda Bastos, tripulación viguesa independiente, se alzó con el triunfo en la clase Vaurien, mientras que Luis Wizner y Celia de la Fuente hicieron lo propio en la 420, dentro del primer ciclo de la Semana del Atlántico-Trofeo Martín Barreiro de vela ligera que organiza el Real Club Náutico vigués en la ría.

Tras un sábado frustrante por las horas de espera debido a la ausencia de Eolo, que obligó a la suspensión vespertina de la jornada, la flota sí pudo disputar tres mangas en una mañana con poco viento (de 4 a 6 nudos).

En Vaurien, Nacho Campos y Yolanda Bastos estuvieron intratables. Tres regatas, tres primeros puestos y título, el tercero en la Semana en lo que va de década, pues ya lo habían conquistado en 2021 –cuatro regatas ganadas de cinco navegadas– y en 2023, con un cuatro de cuatro.

En la clase 420, también con dieciséis barcos en el agua, Luis Wizner y Celia de la Fuente (RCN Vigo) tomaron el relevo en el palmarés de Natalia Domínguez e Inés Ameneiro, también del club vigués. Wizner y De la Fuente, tripulación Sub-17, no dieron tregua a sus oponentes: tres mangas, tres primeros puestos.

A la entrega de premios en el Náutico asistieron el presidente, Tone Pérez, acompañado por los directivos Leticia Andrés y Paco Riveras. Con ellos, Ignacio Campos, actual presidente de AsVaurien España. Riveras agradeció el trabajo organizativo coordinado por Jaime García, así como el nivel de la flota, recordando que en pocos meses el Náutico cumplirá 120 años de vida. Pero antes, este fin de semana del 18 y 19, los ILCA entrarán en acción, en regata clasificatoria.