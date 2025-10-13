Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tyde suma la tercera jornada sin perder

M. A.

Tui

El Tyde sumó ayer la tercera jornada consecutiva sin perder, al empatar en un partido muy intenso y disputado frente al Antela, sorprendente líder de la clasificación.

Fue un partido en el que no escatimaron esfuerzos ambos conjuntos. Desde el inicio, buscaron la portería contraria con intensidad y así, enseguida pasaron cosas. En el minuto 10, Anxo adelantó a los locales, pero muy pronto reaccionó el Antela para empatar el partido. A partir de ahí, el conjunto visitante se hizo con el dominio del balón, pero las contras locales llevaban mucho peligro, con Alberto Castiñeira como protagonista. A pesar de todo, se alcanzó el descanso, sin novedades en el marcador. El Antela dio la sorpresa al marcar el segundo.Al final, empate y una semana más sin perder para el Tyde y el Antela.

