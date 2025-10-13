El Tyde suma la tercera jornada sin perder

El Tyde sumó ayer la tercera jornada consecutiva sin perder, al empatar en un partido muy intenso y disputado frente al Antela, sorprendente líder de la clasificación.

Fue un partido en el que no escatimaron esfuerzos ambos conjuntos. Desde el inicio, buscaron la portería contraria con intensidad y así, enseguida pasaron cosas. En el minuto 10, Anxo adelantó a los locales, pero muy pronto reaccionó el Antela para empatar el partido. A partir de ahí, el conjunto visitante se hizo con el dominio del balón, pero las contras locales llevaban mucho peligro, con Alberto Castiñeira como protagonista. A pesar de todo, se alcanzó el descanso, sin novedades en el marcador. El Antela dio la sorpresa al marcar el segundo.Al final, empate y una semana más sin perder para el Tyde y el Antela.