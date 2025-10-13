Escudero y Diz ya acarician la meta

Como cada 12 de octubre, se celebró el IX Trail Montes de Vigo, organizado por la Mancomunidade de Montes de Vigo, que recuerda la importancia de cuidarlos; este año con un mensaje aún más reforzado por los terribles incendios en Galicia de agosto.

La carrera recorrió el cinturón forestal. | |

A las 10:00 se inició la prueba reina, 24 km y 930 metros de desnivel en la tercera etapa de la Pontevedra Trail League 2025, tras Aloia y Folón. Un claro favorito, Adrián Escudero, que buscaba el triplete. Con él iban en cabeza David Porto, inédito esta temporada, y Daniel Neira. Porto empezaba muy fuerte marcando el ritmo, pero esa fuerza le duró hasta el mayor ascenso de la carrera, en donde Escudero ya descolgaba a sus compañeros. El atleta del Corredoiras de Bueu se alzaba con el triunfo (1.47.51) por delante de Porto (1.50.04) y Neira (1.50.45).

Pablo Saa

Bonita se presumía la lucha en la competición femenina, con Deneb Álvarez y Yuliia Bokhiinscka tratando de recortar puntos en la general a la tudense Leticia Diz, que había sido ganadora en el Aloia y segunda en el Folón. Y resultó que tal batalla no se produjo, ya que tanto Deneb como Yuliia no han tenido su día, perjudicadas en parte por el trazado del recorrido, mucho menos duro y más «corrible» que en las pruebas anteriores. Así que Leticia Diz ha tenido una jornada tranquila, (2.19.34), imponiéndose a Fanny Abelenda, debutante aquí, (2.22.28), y a una gran María Dolores Gallego, que tras semanas lesionada había tenido muchas dudas sobre su rendimiento. Le ha dado para ser bronce (2.28.36)

Pasadas las 10:30 se daba la salida al mini-trail de 14 km y 360 metros de desnivel. El luso Ricardo Esteves intentaba romper la carrera con un ritmo muy fuerte que nadie era capaz de seguir, pero como comentaría, «es un momento muy temprano de la temporada y no tenía piernas para seguir con ese ritmo, y por detrás venían demasiado fuerte».

Es por ello que tanto Darío Arias como, sobre todo, Adrián Sousa esperaron su momento para alcanzarlo. Adrián, al que le favorecen estos terrenos sin tanto desnivel, dejó en el km 9 atrás a todos y repitió victoria por segundo año consecutivo con (59.10); por cierto, único atleta en bajar de la hora. Sus colegas de podio, Darío Costas (1.00.40) y Ricardo Esteves (1.01.53)

En mujeres, la en otro momento taekwondista viguesa Nerea Alamancos, que apenas lleva dos años en el mundo de los trails, era muy superior (1.15.19). Segunda ha sido Andrea Alonso, (1.17.42) y tercera, con remontada incluida, Celia Carreira (1.18.40)

Antes de la entrega de premios, tiempo para reponer energías con un buen jamón maridado con cerveza y los comentarios de los participantes, que coincidían en que había sido el trail más rápido de la Liga de esta temporada.

La última parada, 23 de noviembre con el Trail do Trega (A Guarda), que encumbrará a los nuevos ganadores de la Pontevedra Trail League 2025, los cuales prácticamente tienen nombre y apellido: Leticia Diz y Adrián Escudero. Seguro que a ambos además les hará ilusión lograr el título con una nueva victoria en tierras guardesas.