El Porriño vuelve a sonreír

El Porriño Industrial se reencontró ayer con la victoria después de dos derrotas consecutivas, en un partido en el que los locales fueron muy superiores al Umia, pero hubo que esperar a los minutos finales para que llegasen los goles.

En la primera parte, el conjunto local dominó el partido por completo, mientras que el Umia apenas podía respirar. Miguel, Caramés y Cacheda tuvieron las tres ocasiones más claras de los primeros 45 minutos, pero sus disparos se encontraron con el palo o con el meta rival.

Tras el paso por vestuarios, el partido se equilibró un poco, hasta que, con los cambios, el Porriño volvió a coger las riendas. Así, Juan e Izán, pusieron en apuros al meta Fer Abal, que solventaba como podía el aluvión de los locales. Hasta los minutos finales. En el 80, Miguel logró adelantar al Porriño Industrial y el segundo llegó en los instantes finales obra de Madale, goles que hicieron justicia a lo visto sobre el terreno de juego.

Una victoria importante, ya que con estos tres puntos, los porriñeses se reenganchan a la pelea por un de los puestos que clasifican para la fase de ascenso. De hecho, están a un solo punto de la última plaza.

El próximo fin de semana, los del Lourambal visitan a un Portonovo que pelea por salir de la zona de abajo.