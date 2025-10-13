Pincha el Lóstrego, crece el Tomiño

Una sorpresa positiva (el Tomiño), una inesperada derrota (Lóstrego) y dos equipos que van a pelear por la permanencia (Sárdoma y Domaio). Los equipos del área viguesa han ofrecido un domingo con poca cal y mucha arena en la cuarta jornada de la 3ª RFEF.

TOMIÑO. Las de Jacobo Vázquez rascaron el segundo empate consecutivo sin goles ante otro histórico en la que era Primera Nacional. En la segunda mitad, el Victoria estrelló un chut de Macarena González en la cruceta, pero las rojas salieron del campo de la Torre con otro punto, el tercero de curso.

LÓSTREGO. El equipo vigués pinchó en As Eiroas y suma su primera derrota. El traspié de las de Roberto Vázquez condena al club de Beade a caerse de la zona noble. Tuvo varias oportunidades, pero no definió. Y en el 47, Julia Varela decidió y el Bergantiños es segundo con 10 puntos, por 7 del Lóstrego, cuarto.

DOMAIO. Un 0-4 en poco más de veinte minutos sentenció a las locales contra el Orzán. De un pase de Adelaida González llegó el 0-1: una apertura, una galopada y un pase de la muerte a Daniela. De un saque de falta del Domaio colgado al área rival llegó el segundo, de Laura Tubío. Y el festival siguió con un chut lejano de Claudia Sande que Sara Alonso no logró detener. El vía crucis de la portera viguesa, mal en el 0-3, se completó con el 0-4, al intentar controlar con el pecho un balón largo de Saavedra a Ángela Cotelo, robarle la cartera la jugadora visitante y marcar a placer. Un remate a bocajarro de Lucía Cardesín antes del descanso y otro de Tamara Custodio, adelantándose a la zaga rival tras saque de falta, recortaron diferencias.

SÁRDOMA . Las de Pedro García necesitaban marcar y ganar. Lo primero ocurrió por fin (Paula Armada, minuto 65), pero ya con 0-2 en contra. A las blanquiazules les cuesta hacer gol, pagaron un error y el Concello de Boiro se llevó los tres puntos. Domaio es colista sin puntos y el Sárdoma es penúltimo con uno. Bajan dos y la próxima jornada las viguesas juegan en As Relfas ante el Domaio.