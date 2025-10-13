Mbappé: «Tengo muy buena relación con Vinicius»

Kylian Mbappé agradeció los consejos de Cristiano Ronaldo para triunfar de blanco y aseguró que su relación con Vinícius es «muy buena», conscientes de que deben dar su mejor versión juntos para lograr títulos grandes.

Mbappé silenció a aquellos que aseguran que no mantiene una buena relación con el brasileño. «Eso es más que en España, los humanos son así. Es igual en Francia o en Inglaterra, dos jugadores famosos en el mismo equipo vende mucho papel».«Tengo una relación muy buena con Vinícius, muchísimo mejor este año porque nos conocimos muchísimo mejor. Es un gran jugador y muy buena persona. Al final es normal, sabemos que la gente va a hablar de nosotros por todo, pero tenemos el mismo objetivo, ayudar al Real Madrid a ganar títulos. Para eso tenemos que estar los dos en nuestra mejor versión y ayudar al equipo», aseguró en el programa Universo Valdano.

Agradecido por el cariño que siente en Madrid, desveló Kylian que el club le recomendó no salir mucho por la ciudad a su llegada. «Parece que soy jugador español por el cariño que recibo, me sorprendió mucho. Al llegar, el club me pidió que me quedara en casa pero ahora veo que se respeta mucho la privacidad».