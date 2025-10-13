Una lección de seriedad

Partido que podría ser de los denominados con trampa pues el conjunto canario, ya con todos sus efectivos, afrontaba este encuentro con los veteranos que le dieron el ascenso y sobre todo con los recién incorporados. Lo que no esperaban es que los vigueses hiciesen un partido serio, tanto en defensa como en ataque. El único aspecto negativo fueron los saques fallados a los largo de los tres primeros sets ya que en el cuarto solamente se falló uno. El total de saques fallados, por parte de los vigueses, fue de 21 en tres sets, algo que no es normal y sobre todo cuando se gana un partido con los parciales, salvo el tercero, muy fáciles. Todos los jugadores que se desplazaron a las islas participaron en el encuentro, lo que habla de manera positiva de la importante plantilla que tienen esta temporada los de Coia.

El primer set comenzó con cierta igualdad y ventajas locales de hasta dos puntos. Fue un espejismo ya que pronto los vigueses se pusieron por delante. Las grandes defensas y sobre todo los ataques de Jakub así como los de Mena hacían mella en la defensa local, que no era capaz de frenar las acometidas viguesas. La diferencia llegó a ser de 12-19.

El segundo set fue mas relajado. Desde el inicio los vigueses se fueron 1-5, para a renglón seguido seguir aumentando la diferencia, con esos nueve puntos de distancia que dejaban bien a las claras quién dominaba el encuentro.

En el tercero los vigueses siempre fueron a remolque de los canarios, aunque las diferencias no eran grandes. Los fallos en el saque hacían que los locales estuvieran mas metidos.

El cuarto y definitivo no tuvo historia ya que el conjunto vigués se conjuró para que fuese el definitivo. Las grandes defensas volvieron a aflorar y los ataques eran imparables para finalizar el set con esa diferencia de diez puntos.

Los vigueses se encaraman a la segunda posición empatados con el San Sadurniño y esperando que llegue a Coia el Emeve, uno de los conjuntos llamados a luchar por las primeras posiciones. Será una buena piedra de toque para poder conocer de primera mano el potencial vigués esta temporada.