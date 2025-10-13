Excesivo castigo para el Coruxo

0 CORUXO: Ruiz Díaz; Roque, Juan Rodríguez, Borja, Xavi Cidre; Rares (Santos, minuto 83), Nacho_Fariña (Bernárdez, minuto 77); Mateo, Añón (Hugo Rodri, minuto 67), Javi González (Hugo Losada, minuto 77) y Dani Rosas (Sola, minuto 67). 0 BERGANTIÑOS: Santi Canedo; Sola, Keko Hevia, Fito, Amin; Tass (Daniel, minuto 64); Pablo Rubal (Diego, minuto 58), Marru (Melide, minuto 85), Iago Novo, Álex Pérez (Koke, minuto 58) e Isma Cerro (Darío Germil, minuto 85). GOL: 0-1, minuto 70: Juan Rodríguez, en propia puerta.

El de ayer es uno de esos partidos de los que sales del campo buscando una explicación a lo que ha sucedido, y no la encuentras. Si fuera un combate de boxeo, el Coruxo se llevaría la victoria a los puntos, por un ligero margen. Pero la realidad es que los puntos se fueron para Carballo, y lo peor no es perder los tres puntos en juego, sino la cara que se te queda.

El Coruxo ayer no quiso especular. Fue un equipo ambicioso desde el pitido inicial y presionó el centro del campo para tener la posesión del balón y, desde ahí lanzarse al ataque. El Bergantiños no fue uno de esos equipos que lejos de su terreno de juego se agazapa para buscar una contra con la que resolver el partido. Los coruñeses tampoco se escondieron y, de hecho, dispusieron de la primera ocasión del encuentro, cuando a los ocho minutos de juego Isma Cerro entró por su banda izquierda, encontrándose con una Ruiz Díaz que estuvo atento y salió rápido tapando toco hueco posible.

El Coruxo seguía presionando bien en el centro del campo, pero no conseguía meter ese último pase para que llegara el primer gol de la tarde. El mayor peligro de los vigueses llegaba por la banda izquierda, en donde Javi González desbordaba y Xavi Cidre llevaba mucho peligro en su recorrido por la banda.

Los vigueses comenzaban a llegar con cierta intensidad y peligro, y pasado el ecuador del primer tiempo, Dani Rosas dispone de una buena ocasión al rematar solo dentro del área. Sin embargo su disparo fue flojo y lo atrapó Santi Canedo sin demasiados problemas.

Un jugador del Coruxo intenta llevarse el balón ante un rival. / Pedro Mina

A medida que se acercaba el final del primer tiempo, tanto Coruxo como Bergantiños bajaron la intensidad, y es que ayer hacía mucho calor en O Vao, y el desgaste físico hasta ese momento había sido muy importante.

Tras el paso por los vestuarios, el Coruxo dispuso de la mejor ocasión de todo el partido. Dani Rosas conectó un potente disparo desde la frontal, y su balón se estrelló en el palo. Los vigueses volvían a estar muy metidos, y nueve minutos más tarde Mateo llega desde atrás atajando Santi Canedo de nuevo el peligro. El partido entraba en una fase en la que las pérdidas de balón fueron constantes. El balón iba de un lado al otro sin demasiado orden, con lo que el partido se dirigía a un final en el que el marcador no se moviera.

El técnico del Bergantiños le dio un aire nuevo al centro del campo con las entradas de Diego y Koke. El equipo lo agradeció, y comenzó a recuperar el balón y llegar con relativo peligro al área viguesa.

A veinte minutos para llegar el final del partido llegó una desgraciada jugada que costó tres puntos. Fito centra un balón al área, y la mala suerte hace que el esférico toque en Juan Rodríguez, haciendo un extraño que descoloca a Esteban Ruiz, que no puede hacer nada por evitar el gol.

Un jarro de agua fría que obligó a Javi Pereira a rehacer el centro del campo y la zona ofensiva. Sobre todo cuando el conjunto del Bergantiños se quedó con diez por la expulsión Diego tras una dura entrada sobre un jugador vigués.

El Coruxo, entonces, puso la proa hacia la portería del equipo coruñés, disponiendo en el tiempo añadido de una buena ocasión. Un centro al área le llega a Borja Marchante, quien tuvo la oportunidad de rematar en el área solo de cabeza. Sin embargo, el balón salió fuera poco y ahí se acabaron las esperanzas de que los vigueses salvaran, por lo menos un punto, en un partido en el que merecieron más.