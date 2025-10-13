Los errores condenan al Céltiga a una nueva derrota

Los errores propios en defensa y una falta de acierto preocupante en ataque acabaron condenando al Céltiga a una derrota muy dolorosa en su duelo con el Boiro. Desde los primeros minutos de juego quedó claro que el de ayer no era el encuentro de los isleños. De hecho, el Boiro se adelantó en el minuto 6 casi sin querer, en un error garrafal de Manu Táboas que permitió a Landeira anotar sin oposición.

Los isleños encajaron muy mal el tanto y, durante muchos minutos, estuvieron erráticos sobre el terreno de juego. Fueron Nico y Julio Rey los que intentaron echarse el equipo a sus espaldas para resucitarlo con varios centros que no encontraron rematador y, cuando lo encontraban, era Borja Rey el que evitaba el tanto, como en un disparo de Sobrido en el que estuvo muy acertado el meta visitante.

El Boiro no se refugió en la cueva, sino que también buscó sentenciar el encuentro. Tuvo el segundo en la cabeza de Aram, pero Adri Rodríguez consiguió sacar el balón bajo palos antes de que este entrase. Sin embargo, ese segundo tanto acabaría llegando en una gran jugada por banda izquierda, con un centro que encontró Montoto, que llegaba desde atrás, para superar a Manu Táboas. El gol volvió a dejar muy tocado a los isleños que, pocos minutos después, se encontraban con un penalti a favor por manos de un defensa en el interior del área que podía ayudarles a reducir distancias en el marcador y devolverlos al partido. Adri Rodríguez se encargó de ejecutarlo, pero su disparo se fue por encima del larguero, dando al traste con cualquier reacción local. Para acabar el encuentro, el Boiro se encontró con una transición en el tiempo de descuento que permitió a Diego Enjamio plantarse solo ante Manu Táboas y superarle por encima para establecer el 0-3 en el marcador.

El propio Luis Carro, técnico del Céltiga, reconocía al término del encuentro que «con errores tan grotescos resulta imposible competir porque nos acaban condicionando muchísimo». Carro también apuntaba que ayer «no fue nuestro día, pero tenemos que corregir esos errores que ya nos costaron el partido contra O Barco y que ahora nos han vuelto a penalizar, y más en una categoría como esta».