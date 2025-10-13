Duelo goleador en San Pedro

Villalonga y Cultural Areas ofrecieron ayer un gran espectáculo en el que cualquiera de los dos pudo llevarse el triunfo, y eso que los locales jugaron con uno menos más de 60 minutos. El encuentro arrancó con un Cultural Areas llevando el peso del juego y un Villalonga buscando rápidas transiciones. Esa imagen mudó por completo en el minuto 35, cuando el árbitro expulsó a Wachi siendo el último hombre y decretó un penalti que anotó Manu Bravo. Antes de que acabase la primera mitad, Javi Vila ampliaba la ventaja visitante.

Los locales se rehicieron tras el descanso, aplicándose en la presión y mostrando más intensidad. Así llegó primero el tanto de Capelo, y después, la igualada tras anotar Héctor un penalti muy claro sobre Maykel.

Los celestes continuaron buscando un tanto que les diese los tres puntos y lo acabaron encontrando. Fue en una jugada en la que Capelo recibió en el interior del área, pudo girarse y lanzar un disparo con el que superó a Adrián.

Era el minuto 87 y el Villalonga parecía que había conseguido lo más difícil. Sin embargo, el cansancio provocado por el esfuerzo les acabó pasando factura en el descuento. Un saque de esquina del Cultural Areas permitió a Marcos Alonso rematar en el segundo palo y conseguir la igualada con la que se acabó cerrando el encuentro.